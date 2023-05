Klönschnack Sommernacht: das große Wiedersehen

Das große Treffen der Elbvororte auf den Süllberg-Terrassen steht für geselligen Austausch in zwangloser Atmosphäre. Zwar ohne Reden, aber mit viel Charme und Gesprächsbereitschaft. Für eine runde Sommernacht mit weitem Blick über die Elbe fehlt es nur noch an dem richtigen Wetter. Und das zeigte sich gnädig: Anfangs warm, trocken, später erfrischend.

Die Jungs und Deerns vom Süllberg zeigten sich von ihrer fantasievollen Seite, und die nun wirklich einmaligen Süllberg-Terrassen taten ihrem Namen als „beste Aussicht Hamburgs“ alle Ehre für einen traumhaften Abend.

Die geladenen Gäste, rund 700 an der Zahl, nutzten die Gunst der Stunde für vielfältige Themen. Es ist immer wieder erstaunlich, was sich die Leute alles so zu erzählen haben. Wer mit offenen Ohren über die Terrassen wandelte, bekam das pralle Leben mit.

Kreuz und quer durch die Bundes- und Stadtpolitik entfalteten sich Bestandsaufnahmen, die auch die Elbchaussee, die Wärmepumpe, die Grünen, den Staatshaushalt, den Bürgermeister und die einen oder anderen Lieblingsrestaurants nicht außen vor ließen. Und natürlich das ganz Private: „Was macht eigentlich …?“, „Hast du gehört, dass …?“ Bis weit nach Mitternacht wurde geklönt. Nach Sonnenuntergang ging es im Kristallsaal weiter.

Die Gäste der Sommernacht

Werfen wir einen Blick auf die Gästeliste, die es für alle in Form eines kleinen Büchleins ausgedruckt gab. Wer sich zeitig angemeldet hatte, stand auch drin, unter anderem:

Albert Darboven (IDEE Kaffee), Innensenator Andy Grote, Hinnerk Baumgarten (Moderator NDR „Das“), Dr. Christian von Boetticher, Oberstleutnant Jürgen Bredtmann (FüAk), Oliver Ferber (Präsident Lions-Club Blankenese), Mathias Forkel („Szene“ Hamburg), Christiane Küchenhof (Bürgermeisterin Schenefeld), Gerhard Löwe (ELBE Ekz-Geschäftsführer), Sabine Möller (Bäckerei Körner), Michael Otremba (Hamburg Marketing), Andreas Petzold („Stern“/ „Capital“, Herausgeber), Sandra Quadflieg (Schauspielerin), Starkoch Christian Rach, Bernd Schiphorst (Hertha BSC-Stiftung), Helmut Schulte (VfB Stuttgart), Christian Siebert (Geschäftsführer FUNKE Medien Hamburg), Dr. Friedhelm Steinberg (Hanseat. Wertpapierbörse), Kristina Tröger (Präsidentin Club Europ. Unternehmerinnen) und viele andere.