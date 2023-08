Rund 220 Veranstaltungen beim Tag der Familien

Ob Mitmachaktionen, Konzerte oder Beratungsangebote – über ganz Hamburg verteilt können Familien am 26. August auf Entdeckungstour gehen. Bei rund 220 Veranstaltungen in 60 Stadtteilen präsentieren Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen ihre Angebote dort, wo die Familien zu Hause sind: in den Quartieren und Nachbarschaften.

In den Stadtteilen beteiligen sich zahlreiche Initiativen, Vereine, Elternberatungsstellen, Kitas und andere Einrichtungen am Tag der Familien. Sie geben Einblicke in ihre Arbeit sowie jede Menge Tipps und Informationen zu lokalen Familienangeboten. Die Familien können an diesem Tag Angebote kennenlernen, die auch danach in ihrem Alltag für sie bereitstehen, und jede Menge Spaß erleben. So können Kinder beispielsweise Sportarten in einem lokalen Sportverein ausprobieren oder eine Bücherhalle erkunden. Eltern haben die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen, Unterstützungsnetzwerke kennenzulernen oder gleich vor Ort ein Beratungsgespräch zu führen. Zusätzlich öffnen auch stadtweite Akteure wie einige Museen und Theater ihre Türen kostenlos für Hamburgs Familien. Ein Veranstaltungskalender gibt einen genauen Überblick: Veranstaltungen in Hamburg und der Region ǀ Veranstaltungsdatenbank.

Die Aktionen sind alle kostenlos. Meist finden sie zwischen 11 und 18 Uhr statt. Eine Übersicht findet sich auch auf www.hamburg.de/familientag.