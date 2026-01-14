Agentur für Arbeit bietet jetzt in Wedel offene Beratung an

Für Beschäftigte und Rückkehrende aus der Eltern- oder Pflegezeit bietet die Agentur für Arbeit in Wedel Beratungen zu Karriere, Weiterbildung und Wiedereinstieg an. Tanja Sommerfeld von der „Berufsberatung im Erwerbsleben“ berät Beschäftigte, die sich beruflich verändern oder weiterbilden möchten und dazu Fragen haben. Auch Menschen, die nach einer Eltern- oder Pflegezeit den beruflichen Wiedereinstieg planen, werden von ihr unterstützt. Mit den offenen Sprechstunden in der Stadtbücherei Wedel bietet die Berufsberatung im Erwerbsleben ab sofort jeden vorletzten Donnerstag im Monat von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr die Möglichkeit zum unkomplizierten Kontakt und für kürzere Beratungen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist kostenfrei.



Nächste Termine:

Donnerstag, 22. Januar und 19. Februar 2026

16:30 bis 18:30 Uhr

Adresse:

Stadtbücherei Wedel

Rosengarten 6

22880 Wedel

Eine Kontaktaufnahme ist auch über die Website www.arbeitsagentur.de/vor-ort/elmshorn/berufsberatungimerwerbsleben möglich.