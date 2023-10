Brennholzverkauf im Klövensteen

Die Förstereien im Klövensteen und Niendorfer Gehege starten den Brennholzverkauf. Das Kaminholz stammt aus den jeweiligen Revieren und wurde unter Einhaltung der FSC-Kriterien nachhaltig und zur Pflege des Waldes eingeschlagen.

Das regional angebaute Holz soll in der Region bleiben

Der Verkauf geht nur an Kundinnen und Kunden aus Hamburg und der nahen Nachbarschaft des Klövensteens in Schleswig-Holstein. So will man den Ankauf aus entfernten Regionen vermeiden und der Nachhaltigkeit weiter Rechnung tragen. Maximal kann jeder Haushalt zwei bis sechs Schüttraummeter erwerben.

Die Försterei Klövensteen verkauft den Schüttraummeter für 80 Euro, die Försterei Niendorf für 90 Euro. Grund für den Preisunterschied: Das Hartlaubgemisch besteht aus den heimischen Baumarten Buche, Eiche, Esche und Ahorn, beim Angebot aus dem Klövensteen kommt noch die dort häufiger vorkommende Birke dazu.

Anmeldung zum Brennholzverkauf wegen hoher Nachfrage

Die Förstereien rechnen mit hoher Nachfrage, deshalb wird der Verkauf über eine vorherige Online-Anmeldung gesteuert: Ab Dienstag, 10. Oktober 2023, 7.00 Uhr, können sich Interessierte unter www.hamburg.de/wald für einen Verkaufstermin anmelden und dann auch sicher sein, dass sie ihr ofenfertiges Kaminholz auch garantiert mit nach Hause nehmen können. Der Verkauf findet dann in den kommenden Wochen in den Verkaufsstellen der beiden Förstereien statt.

Mehr Informationen zum angebotenen Kaminholz und den genauen Verkaufsgrößen finden Interessierte unter www.hamburg.de/wald