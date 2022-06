Der Tiger feiert eine Urwaldparty

Ab in die Tierkostüme: Das Familienmusical „Der achtsame Tiger“ startet am 17. Juni im Schmidts Tivoli mit Verkleidung, Tanz-Tutorial und tollen Buchgewinnen in die Sommerspielzeit.

„Der achtsame Tiger“ (Alex Melcher) // Foto: Morris Mac Matzen