Der verkaufsoffene Sonntag in Wedel

Am Sonntag, 09. Oktober, laden Wedels Geschäftsleute und die Gastronomie wieder zum gemütlichen Einkaufsbummel ein. Und es wird sportlich.

Am Sonntag können Sie in Wedel gemütlich bummeln gehen. Viele Geschäfte und Restaurants nehmen teil. // Foto: Mike Petrucci on Unsplash