Entsorgungsaktion – Schluss mit Wedels Schrotträdern

Die Stadt Wedel geht im Mai gegen zurückgelassene schrottreife Fahrräder vor. Besonders am S-Bahnhof, auf dem Rathausplatz und in der Bahnhofstraße blockieren diese die dringend benötigten Stellplätze. Doch damit ist nun Schluss: Am 13. Mai entfernt der Bauhof der Stadt Wedel alle zurückgelassenen Schrotträder. Nach der Entsorgungsaktion ist wieder Platz für tatsächlich genutzte Räder.

Entsorgungsaktion – Ablauf

Bereits in der vergangenen Woche haben Mitarbeitende des Bauhofs Wedel alle abgestellten Fahrräder geprüft. Dabei wurden nicht mehr fahrtüchtige und offensichtlich zurückgelassene Räder mit Hinweiszetteln markiert.

Alle, deren Rad mit einem solchen Zettel markiert ist, sollen es bis zum 13. Mai entfernen. Die gekennzeichneten Räder, die dann noch unbenutzt an der gleichen Stelle stehen, werden entfernt und als Abfall entsorgt.

Fahrradparken am Bahnhof

Obwohl die Entsorgungsaktion jährlich stattfindet, haben sich erneut reichlich Räder angesammelt. Durch die Entsorgung will die Stadt jetzt den Fahrradstellplatz am Bahnhof wieder aufwerten, aus folgendem Grund: „Wedel-Besuchende, die mit der S-Bahn kommen, nehmen als erstes die vielen vernachlässigten Fahrräder wahr. Diese Radabstellanlage ist weder Dauerparkplatz noch Entsorgungsstelle“, so Claudia Broekhuis, Leiterin des Fachbereichs Bauen und Umwelt.

Die Stadt appelliert an alle, die ihr Fahrrad an den genannten Plätzen abstellen möchten: Kurzfristig könne man weiterhin am Bahnhof, vor dem Rathaus oder in der Bahnhofstraße parken. Allerdings sollen Radfahrer zum langfristigen Parken die überdachte Anlage nebenan nutzen. Diese befindet sich im hinteren Bereich des ZOB nebenan.