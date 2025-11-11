Filmvortrag über die Arbeit der Seenotretter

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) lädt zu einem Filmvortrag ein. Die Gäste erfahren mehr über die rein spendenfinanzierte Arbeit der DGzRS-Besatzungen auf Nord- und Ostsee. Die Veranstaltung ist öffentlich und der Eintritt kostenlos.

Schiffbrüchige aus Seenot retten, Menschen aus Gefahren befreien, Verletzte und Kranke versorgen: Die Seenotretter sind klar zum Einsatz – rund um die Uhr und bei jedem Wetter. Die DGzRS ist zuständig für den maritimen Such- und Rettungsdienst in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee. Sie unterhält auf 53 Stationen zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten rund 60 Seenotrettungskreuzer und -boote. Jahr für Jahr fahren die Seenotretter etwa 2.000 Einsätze, koordiniert von der deutschen Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) Bremen der DGzRS.

Die gesamte unabhängige und eigenverantwortliche Arbeit der Seenotretter wird ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen finanziert, ohne jegliche staatlich-öffentliche Mittel zu beanspruchen. Seit der Gründung der DGzRS 1865 haben ihre Besatzungen mehr als 87.300 Menschen aus Seenot gerettet oder drohenden Gefahren befreit. Schirmherr der Seenotretter ist der Bundespräsident.

Filmvortrag: Donnerstag, 27. November 2025, um 16 Uhr im Veranstaltungssaal der Kursana Residenz Wedel, Gorch-Fock-Straße 4, 22880 Wedel