Fahrrad-Garage im Street Style

Die Stadtverwaltung hat dem Kinder- und Jugendzentrum (KiJuz) in Wedel eine besondere Gelegenheit geboten: Kinder und Jugendliche konnten ihre kreativen Ideen auf den Wänden des Fahrradcontainers am Wedeler Bahnhof verwirklichen.

Die Wandflächen wurden im Zuge der Jubiläumsfeierlichkeiten „150 Jahre Stadt Wedel“ zur freien Gestaltung durch Graffitis und Streetart bereitgestellt. So konnten junge Wedelerinnen und Wedeler ihre Gedanken und künstlerischen Ausdrucksformen im öffentlichen Raum präsentieren.

An mehreren Nachmittagen im Oktober und November 2025 hatten sich Kinder und Jugendliche des KiJuz ans Werk gemacht. Schnell stellte sich das eigene Motto für die Gestaltung der Fahrrad-Garage heraus: Miteinander handeln und sich Gutes wünschen.

Die Gestaltung der Fahrrad-Garage wurde in enger Zusammenarbeit mit den jungen Besucherinnen und Besuchern des KiJuz entwickelt. In Gesprächen überlegten die Jugendlichen: Was sind unsere Hobbys? Was können wir besonders gut?

Dabei wurde schnell klar: Viele der KiJuz-Kinder und -Jugendlichen haben eine Leidenschaft für Basketball, Fahrradfahren und Skateboarden – Aktivitäten, die nun auch auf den Wänden der Fahrrad-Garage ihren Platz gefunden haben. Die kurzen Seiten des Fahrradcontainers ziert das Wort „Willkommen“ auf mehreren Sprachen, was viel über die jüngsten Menschen in Wedel aussagt. Auch wurde Kontakt zur Künstlerin Hanadi (Instagram: @hanadisgarage) aufgenommen, die bei der Umsetzung unterstützen konnte.

„Als die Stadtverwaltung Wedel auf die Mitarbeitenden des Kinder- und Jugendzentrums Wedel (KiJuz) zukam und sie fragte, ob sie den Fahrradcontainer am Wedeler Bahnhof verschönern wollten, war die Freude groß. Natürlich kommen ins KiJuz viele Kinder und Jugendliche, die an Streetart interessiert sind“, so KiJuz-Leiterin Jülide Harder, „Wedel zeichnet sich aus durch Weltoffenheit und ein friedliches Miteinander, egal welches Alter und welche Geschichte die Menschen mitbringen. Wir alle können so viel von Kindern lernen, die normalerweise keinen Unterschied machen, egal welche Klasse, Herkunft oder Geschlecht eine Person hat. Wir wünschen uns, dass wir in Wedel alle weiterhin zusammenrücken. Auch wenn einige Motive nicht jeden Geschmack treffen, es ist doch die Vielfalt, die unser Stadtbild auszeichnet!“