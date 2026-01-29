Mikroplastik: Eine Spurensuche vom Elbstrand bis in die Ozeane

Bilder von „Plastikinseln“ im Meer sind allen bekannt, doch ein Großteil der Kunststoffverschmutzung ist für das bloße Auge kaum sichtbar. Wenn Kunststoffmüll in der Umwelt verwittert, entstehen winzige Fragmente – sogenanntes Mikroplastik. Diese Partikel sind mittlerweile fast überall nachweisbar: in den entlegensten Polarregionen, in unseren Nahrungsmitteln und auch direkt vor unserer Haustür in Flüssen wie der Elbe. Dies nimmt der Umweltbeirat Wedel zum Anlass interessierte Bürger zu einem Vortrag und einer offenen Diskussion einzuladen.

Mikroplastik – genau hinschauen lohnt sich

Sind sie nur „passiver Müll“ oder fungieren sie, wie aktuelle Forschungen vermuten lassen, als „Trojanisches Pferd“ für andere Schadstoffe? Um diese Fragen zu beantworten, braucht es modernste Technik. Mithilfe innovativer Laserverfahren und Massenspektrometrie ist es der Wissenschaft heute möglich, diese winzigen Kunststoffe nicht nur zu zählen, sondern ihre chemische Zusammensetzung zu bestimmen – eine entscheidende Voraussetzung, um Risiken für Mensch und Umwelt fundiert bewerten zu können. Diesen Themen will die Informationsveranstaltung des Wedeler Umweltbeirats nachgehen. Zum Auftakt wird der Referent Dr. Lars Hildebrandt (Helmholtz-Zentrum Hereon) einen einleitenden Vortrag halten, der von den globalen Herausforderungen bis zur modernen Analytik führt, gefolgt von einer öffentlichen Diskussion. Alle Interessierten sind eingeladen, sich zu informieren und den Experten zu befragen.

Der Referent

Dr. Lars Michael Hildebrandt ist promovierter analytischer Chemiker und Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht, Abteilung für Anorganische Umweltchemie. Sein Spezialgebiet ist die Detektion und Charakterisierung von Mikro- und Nanoplastik sowie anorganischen Schadstoffen in komplexen Umwelt- und Kunststoffproben. Er beschäftigt sich intensiv mit der Entwicklung standardisierter Analysemethoden, unter anderem unter Einsatz modernster bildgebender Infrarot-Technologie (LDIR), um die Verbreitung von Kunststoffen in Gewässern und deren Wechselwirkung mit anderen Schadstoffen zu untersuchen. Um den Transfer von wissenschaftlicher Spitzenforschung in die praktische Anwendung zu fördern, gründete er zudem die LHZ analytics GmbH, ein auf Mikroplastikanalytik spezialisiertes Labor. Dr. Hildebrandt ist als Gutachter für zahlreiche internationale Fachzeitschriften tätig und engagiert sich in der Vereinheitlichung analytischer Verfahren.

Hintergrund:

Der Umweltbeirat der Stadt Wedel liefert Informationen zu aktuellen Umweltthemen in der Rolandstadt und wird durch die Leitstelle Umweltschutz der Stadt Wedel betreut.

Termin:

18. Februar, 18 Uhr, Ratssaal Wedel, Rathausplatz 3-5