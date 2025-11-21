Peter Maffay gibt Signierstunde

Am 20. November 2025 sorgte prominenter Besuch bei Edeka Jensen in Wedel für große Aufregung: Die bekannte Musik-Legende Peter Maffay kam gemeinsam mit seiner Ehefrau Hendrikje Balsmeyer zur großen Autogrammstunde. Das Autorenduo signierte gemeinsam bei Edeka Jensen am Marienhof das neueste Buch „Anouk und das Geheimnis der Weihnachtszeit“. Es ist bereits das fünfte „Anouk“-Buch.

Lange Fanschlange vor Edeka in Wedel: Peter Maffay signiert Kinderbücher

Klönschnack-Praktikant Philipp M. durfte als Mitglied der Presse als erstes dem Prominenten die Hand schütteln und ein Selfie machen (siehe Titelfoto). Philipp berichtet: „Für mich war es ein besonderes Erlebnis Peter Maffay in diesem Rahmen persönlich kennenzulernen. Schön, fand ich auch, dass er sich für jeden Fan Zeit nahm.“ Neben Philipp waren hunderte Fans gekommen, um dem Promipaar einmal persönlich gegenüber zu stehen. Rund drei Stunden verbrachte das Ehepaar mit ihren Fans.

Anouk ist keine Fantasie-Figur …

Zum Zeitpunkt der Entstehung des ersten Teils „Anouk, die nachts auf Reisen geht“ ist die echte Anouk gemeinsame Tochter von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay erst zwei Jahre alt. Auf der Verlagseite ist zu lesen, „schon jetzt legt sie ähnliche Charaktereigenschaften an den Tag wie das Mädchen in den Geschichten“. An einem gesonderten Stand verkauften Edeka-Mitarbeiter an diesem besonderen Nachmittag Ende November alle fünf „Anouk“-Bücher, diese kosten zwischen 12 und 18 Euro. Die Bücher sollen „Mut machen und möchten ein Wegweiser sein, achtsam hinzusehen und im Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen“.