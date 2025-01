Raubüberfall in Wedel – Polizei sucht Zeugen

Am 25. Januar kam es in der Industriestraße in Wedel zu einem Raubüberfall. Gegen 23.30 Uhr griffen dort mehrere unbekannte Personen zwei Männer an. Sie attackierten ihre Opfer mit Faustschlägen und Pfefferspray. So erbeuteten sie Bargeld in dreistelliger Höhe. Nach dem Überfall entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Opfer im Alter von 23 und 24 Jahren erlitten Kopfverletzungen sowie Brüche im Gesichtsbereich. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden, befanden sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Wer gesucht wird

Die Tätergruppe soll aus bis zu acht Personen bestanden haben. Mindestens eine davon habe eine Gesichtsmaske getragen haben. Außerdem stehe laut Polizei ein schwarzer Audi A4 mit Düsseldorfer Kennzeichen im Zusammenhang mit dem Raubüberfall. Der Tatort lag etwa auf Höhe der Autowaschanlage in der Industriestraße. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich in der Tatnacht dort aufhielten.

Kontakt – Hinweise zu Raubüberfall

Sind Sie auf den Überfall aufmerksam geworden? Hinweise auf das genannte Fahrzeug sind ebenfalls erwünscht. Die Kriminalpolizei Pinneberg nimmt Hinweise telefonisch unter der Nummer 04101-202-0 und schriftlich per Mail an sg2.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegen. Rückfragen gehen an die Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg. Diese erreichen Sie per Telefon unter 04551-884-2022 und schriftlich unter pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de.