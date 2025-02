Rissen ist bunt – Laut für die Demokratie

„Rissen ist bunt“ – dies will ein lokales Bündnis aus Stadtteilbeirat, Gemeinde, Schulen und Bürgerverein unter Beweis stellen. Im Zeichen der nahenden Bundes- und Bürgerschaftswahlen rufen sie zu zwei Veranstaltungen auf.

Rissen ist Bunt – Demonstrationszug

Zunächst ruft der Rissener Stadtteilbeirat – besser bekannt als „Rissener Runde“ – zum großen Demonstrationszug auf. Nach einer Auftaktansprache bei heißem Punsch wird sich der Zug vom Rissener Dorfkern über den Voßhagen bis zum Schulcampus bewegen. Die erste Demonstration unter demselben Motto fand bereits im Juni großen Anklang. Damals zogen mehr als 1.000 Teilnehmende anlässlich der Europawahl durch Rissen. Hierzu sagte Julia Issa, Pastorin in der Johannesgemeinde Rissen: „Dialog ist grundlegend für Konfliktlösung und den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Mit einem breiten Rissener Bündnis wollen wir ein Zeichen setzen“.

Treffpunkt: Dienstag, 4. Februar, 17.30 Uhr, Johanneskirche Rissen

Politische Gesprächsrunde

Im Anschluss an die Demonstration lädt der Bürgerverein Rissen zum Polit-Talk am Schulcampus ein. In der neuen Aula trifft das Publikum auf sechs Kandidierende der Bürgerschaftswahl. Dem Dialog stellen sich die Abgeordneten Henrik Strate (SPD), Filiz Demirel (Grüne), Dr. Anke Frieling (CDU), Norbert Hackbusch (Die Linke). FDP-Bürgerschaftskandidat Daniel Oetzel und AfD-Mitglied Robert Risch nehmen ebenfalls an der Veranstaltung teil. Dabei stehen aktuelle Themen, Fragen und Herausforderungen im Fokus. Während des gesamten Abends haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die Kandidierenden zu richten.

Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr, Neue Aula Campus Rissen

www.rissen.de