Sozialraum Altona: Neue Website für Familienhilfen

Von der Beratung in Trennungssituationen bis zum Kinderzirkus – in Altona ist das Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien groß. Um die Bandbreite an Hilfsangeboten und Einrichtungen sichtbar zu machen, launcht das Bezirksamt in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Pestalozzi den „Sozialraum Altona“.

Die neue Website soll ab sofort über 90 Einrichtungen und Angebote anzeigen, die das Bezirksamt im Rahmen der Jugendsozialarbeit und Familienförderung finanziell fördert. Alles unter der zentralen Frage „Was gibt es bei mir in der Nähe für mein Anliegen?“. „Sozialraum Altona“ ermöglicht eine Suche über verschiedene Kategorien. Diese sind zum Beispiel die einzelnen Stadtteile, Zielgruppen oder Themenfelder.

Laut Bezirksamtsleiterin Dr. Stefanie von Berg sei die Website ein echter Schritt nach vorne. Denn sie verknüpft Hilfesuchenden sowie die Unterstützerinnen und Unterstützern in der Gemeinschaft enger miteinander.