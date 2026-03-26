Spielplatzvandalismus: Kinderschaukel angesägt

Bei einer Kinderschaukel auf dem Spielplatz Ginsterweg sind drei angesägte Pfosten festgestellt worden. Die Stadt Wedel erstattet Anzeige gegen Unbekannt.

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und speziell jene der Kinder und Jugendlichen in Wedel hat für die Stadtverwaltung oberste Priorität. Aus diesem Grund führt der städtische Bauhof routinemäßig wöchentliche Sichtkontrollen auf den 45 städtischen Spielplätzen durch.

Uwe Kaven, Stadt Wedel: „Einige Tage nach der letzten städtischen Sichtkontrolle stellte ein Bürger eine angesägte Schaukel am Spielplatz Ginsterweg fest und meldete dies dem Bauhof. Dieser sperrte das Spielgerät sofort. Die Schaukel wurde mutmaßlich an drei Holz-Standpfosten angesägt, so dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gesichert ist. Das Spielgerät ist mit einem Bauzaun abgesichert worden.“

Weiter sagt Kaven: „Da ein solcher Schaden nicht hinnehmbar ist, wird die Stadt Wedel Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten.“

Sachdienstliche Hinweise zur Tat, die zwischen dem 4. und 9. März erfolgt sein muss, können an Uwe Kaven unter u.kaven@stadt.wedel.de mitgeteilt werden. Die Stadt bedankt sich für Ihre Mithilfe.