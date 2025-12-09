Stadt Wedel gibt neue Trägerschaft für vier Kitas bekannt

Durch ein Interessenbekundungsverfahren konnten Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto, Stadträtin Claudia Friederich sowie Fachbereichsleiter Ralf Waßmann mit tatkräftiger Unterstützung der Wedeler Ratsmitglieder und der zuständigen Insolvenzverwaltung mit dem AWO Landesverband Schleswig-Holstein e.V. einen zukunftsfähigen und finanziell soliden Träger für die vier Kitas gewinnen: Der AWO Landesverband Schleswig-Holstein e.V. übernimmt die vier Kitas vom AWO Ortsverein Wedel.

In der Pressemitteilung der Stadt Wedel steht: „Trotz des ähnlichen Namens zum Wedeler Ortsverein agiert der AWO Landesverband Schleswig-Holstein e. V. eigenständig und steht auf einem finanziell sicheren und zukunftsfähigen Fundament.“ In Wedel ist die AWO Schleswig-Holstein Gruppe, zu der der AWO Landesverband Schleswig-Holstein e.V. sowie die Tochtergesellschaften AWO Schleswig-Holstein gGmbH und AWO Pflege Schleswig-Holstein gGmbH gehören, bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit einer Tagespflegeeinrichtung, einem Wohn- und Servicezentrum sowie einer Begegnungsstätte tätig. Zukünftig übernimmt der AWO Landesverband Schleswig-Holstein e.V. jetzt die vier Kitas des AWO Ortsvereins Wedel e.V., der im Juli 2025 einen Insolvenzantrag gestellt hatte. Somit ist die Zukunft der vier Kitas laut der Pressemitteilung gewährleistet.

Was zeichnet den AWO Landesverband Schleswig-Holstein als neuen Träger aus?

Der AWO Landesverband Schleswig-Holstein verfügt über weitreichende und langjährige Expertise im Bereich Kinderbetreuung und frühkindlicher Bildung. Im Kreis Pinneberg unterhält der AWO Landesverband Schleswig-Holstein e. V. bereits 15 Kindertageseinrichtungen, davon zwei Familienzentren. Landesweit arbeiten rund 1.100 pädagogische Kräfte in 62 Kitas des AWO-Landesverbands Schleswig-Holstein und betreuen rund 4.900 Kinder. Der Landesverband zeichnet sich zudem durch eine große Vielfalt unterschiedlicher Betreuungsangebote aus, die von Sprach- und Demokratie-Kitas über Natur- und Waldpädagogik, Sprachförderung, Montessori und Integration bis zum „Haus der kleinen Forscher“ reicht.

Zum Hintergrund des AWO Landesverband Schleswig-Holstein

Der AWO Landesverband Schleswig-Holstein verfügt über langjährige Expertise im Bereich Kinderbetreuung und frühkindlicher Bildung. Im Kreis Pinneberg unterhält der AWO Landesverband Schleswig-Holstein e. V. bereits 15 Kindertageseinrichtungen, davon zwei Familienzentren. Landesweit arbeiten rund 1.100 pädagogische Kräfte in 62 Kitas des AWO-Landesverbands Schleswig-Holstein und betreuen rund 4.900 Kinder. Der Landesverband zeichnet sich zudem durch eine große Vielfalt unterschiedlicher Betreuungsangebote aus, die von Sprach- und Demokratie-Kitas über Natur- und Waldpädagogik, Sprachförderung, Montessori und Integration bis zum „Haus der kleinen Forscher“ reicht.