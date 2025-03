Taschenbörse 2025 – Taschen helfen Frauen

Alle vier Minuten wird in Deutschland eine Frau zum Opfer häuslicher Gewalt. Zuflucht vor gewalttätigen (Ex-) Partnern finden betroffene Frauen in Frauenhäusern. Hamburgweit nahmen im vergangenen Jahr sieben Frauenhäuser 950 Frauen und Kinder auf. Wer sich, wie sie, Hals über Kopf in Sicherheit bringen muss, kann nur das Nötigste zusammenraffen: Auf dem Weg ins Frauenhaus wird die Handtasche zum einzigen Begleiter. Um auf die steigende Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen, veranstalten die Hamburger Zonta Clubs eine Taschenbörse. So sammeln, verkaufen und versteigern sie gut erhaltene Handtaschen. Der Erlös geht an die Hamburger Frauenhäuser.

Die Taschenbörse

Taschen können mehr sein, als ein praktisches Behältnis – Denn sie fungieren als modisches Accessoire, Wertanlage, Statussymbol, Begleiterin oder Erinnerungsstück. Die Taschenbörse der Hamburger Zonta Clubs ermöglicht es Frauen, ein bezahlbares Teil, ein Schnäppchen, ein neues Lieblings- oder Designerstück zu ergattern. Und der Kauf hat hier doppelte Wirkung: Sämtlicher Erlös aus der Börse fließt an die sieben Hamburger Frauenhäuser. So tragen Käuferinnen dazu bei, dass Andere an einem sicheren Ort Kraft und Zuversicht für ein neues Leben schöpfen können.

Veranstalter – Zonta International

Weltweit sind die Rechte von Frauen und Mädchen gefährdet: In jeder Gesellschaftsschicht nimmt die Gewalt gegen sie zu. Dagegen aktiv ist Zonta International: Seit 1919 setzt sich das globale Netzwerk für mehr Gleichberechtigung ein. Seit mehr als 100 Jahren klären die Mitglieder über Missstände auf und sammeln Geld für Projekte, die die Entwicklung von Mädchen und Frauen fördern. Jeder Zonta Club unterstützt lokale und internationale Projekte: So setzen sich die fünf Hamburger Clubs für die Förderung von Frauenhäusern ein. Mit der Kampagne „Zonta Says No“, zu der auch die Taschenbörse gehört, machen Sie auf Gewalt an Frauen aufmerksam. Denn Gewalt gegen Frauen ist kein Frauenthema – sie betrifft alle Menschen.

Die Taschenbörse – Teilnahme und Unterstützung

Haben Sie eine hochwertige und intakte Tasche, die Sie spenden möchten? Dann bringen Sie diese zu einer der Sammelstellen in ganz Hamburg. Eine Karte der Annahmestellen finden sie hier. Wenn Sie keine Tasche spenden können oder möchten, können Sie das Projekt auch finanziell unterstützen. Jede Spende hilft Frauen in Not!

4. bis 6. April, FABRIC Future Fashion Lab, Galleria Passage, Große Bleichen 21

Freitag: 13 – 18 Uhr

Samstag: 10 – 18 Uhr

Sonntag: 13 – 16 Uhr

Spendenkonto: IBAN DE85 2003 0000 0003 8050 66, Empfänger: Freundeskreis Zonta Hamburg Elbufer