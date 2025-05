Traditions-Derby erhält Frischekur

Im Mai ist es wieder soweit, dass traditionelle Deutsche Spring- und Dressur-Derby kommt auch 2025 nach Klein Flottbek. Im Gepäck gibt es einige Veränderungen zum Vorjahr. Neuer Hauptsponsor ist Melitta. Es stehen Renovierungen, Umstrukturierungen und sportliche Top-Highlights auf dem Programm. Das gesamte Spring-Olympia-Team von Paris sowie die achtmalige Olympiasiegerin Isabell Werth sind am Start. Und das Turnier trägt einen neuen Namen: Al Shira’aa Deutsche Spring- und Dressur Derby.

Im Derbypark herrscht schon jetzt fleißige Betriebsamkeit: Neben der Haupttribüne wird das ‚Gesicht‘ des Einritts auf den großen Derby-Platz erneuert. „Es war klar, dass in der Infrastruktur etwas passieren muss“, betont Matthias Alexander Rath, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Schafhof Connect. „Umso schöner ist es, dass das jetzt auch gleich im ersten Jahr geschieht – an dieser Stelle ein großes Dankeschön dafür auch an den Norddeutschen und Flottbeker Reiterverein e.V. (NFR) für den hervorragenden Einsatz.

Derbypark erstrahlt in neuem Look

Das Einrittshaus wird in komplett neuem Look und mit neuem Dach erstrahlen, außerdem wird die komplette Fassade der Tribüne überarbeitet. Das ergibt eine optisch Aufwertung.“ Zudem wird die Parkplatz-Situation der großen Pferdetransporter entzerrt, alle Lkw werden auf dem nahegelegenen Polo-Platz parken. So haben die Transporter mehr Platz und rund um die Stallzelte und den Dressurbereich des Derbys ist mehr Luft.

Harmonie & Fairness Preis

Es ist deutlich: Das Deutsche Spring- & Dressur Derby renoviert und verändert, hält aber zugleich an Bewährtem fest. So bleibt zum Beispiel das Pferdesportevent in Hamburg das einzige, bei dem der Harmonie & Fairness Preis von Anrecht Investment in gleich zwei Disziplinen vergeben wird: In der Dressur und im Springen.

„Ich freue mich sehr, mal wieder nach Hamburg zu kommen“, sagt Isabell Werth. Die achtmalige Dressur-Olympiasiegerin, die im vergangenen die Auszeichnung ‚Legende des Sports‘ erhielt, war vor 17 Jahren das letzte Mal in Hamburg am Start, jetzt kehrt sie zurück. „Das Programm ist sehr passend gestaltet, das Hamburger Turnier hat mich immer fasziniert und außerdem wohnt mein Patenkind hier. Der kann mir dann auch ein bisschen die Stadt zeigen.“ Vom Louisdor-Preis für die Grand Prix-Nachwuchspferde bis zum Fünf-Sterne-Grand Prix und zur internationalen Kleinen Tour – die Startmöglichkeiten seien großartig. „Ich weiß noch nicht, ob ich mit zwei oder sogar mit drei Pferden komme, aber im Louisdor-Preis und in der Fünf-Sterne-Tour bin ich auf jeden Fall dabei.“ Zwei ihrer Kollegen aus dem Olympiakader haben sich ebenfalls angekündigt: Mannschafts-Olympiasieger Frederic Wandres und Katharina Hemmer.

Gesamtes Olympiateam kommt zum Derby

Im Springen konnte Rath schon einen Knalleffekt verkünden: „Die gesamt Olympia-Mannschaft von Paris steht auf der Nennliste mit Richard Vogel, Philipp Weishaupt und Olympiasieger Christian Kukuk hat sich gestern Abend noch angemeldet.“ Damit trifft der zweimalige Sieger im Großen Preis von Hamburg, Rolf-Göran Bengtsson, auf enorme Konkurrenz. „Ich komme seit mehr als 20 Jahren zum Derby. Als ich noch in Schweden wohnte, war das Derby unheimlich weit entfernt und ich hatte nicht das Niveau, um auch nur an einen Start hier denken zu können“, blickt Bengtsson zurück. „Dass ich es jetzt tatsächlich erleben darf und das nahezu jedes Jahr ist einfach wunderbar. Einmal war der ehemalige schwedische Meister der Pony-Vielseitigkeitsreiter auch im Derby am Start und lieferte ad hoc eine Nullrunde. „Aber ausgerechnet in dem Jahr waren zwei andere auch mit Nullrunden dabei, so bin ich am Ende im Stechen Dritter geworden.“

Das Al Shira’aa Deutsches Spring- & Dressur Derby 2025 – zum ersten Mal Dressur auf Fünf-Sterne-Niveau und das bewährte Springprogramm mit einer Prüfung mehr für die Youngster – das sind Veränderungen, die sich auch auf das Preisgeld und den Gesamtetat auswirken: „Wir liegen in beidem etwas höher als im vergangenen Jahr“, erklärt Rath. „Das Preisgeld beläuft sich auf 1,3 Millionen Euro, der Gesamtetat auf 4,1 Millionen.“ Und mit Vorfreude in der Stimme erklärt der Turnierchef: „Wir haben schon sehr viel Gas gegeben die vergangenen Monate, aber wir werden auch die nächsten sechs Wochen noch sehr viel Gas geben. Wir freuen uns, dass es nach Monaten der Planung nun bald losgeht.“

Das AL SHIRA`AA Deutsches Spring und Dressur-Derby:

28. Mai bis 1. Juni 2025

Weitere Infos unter: hamburg-derby.com