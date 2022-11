Alsterschwäne verlassen die Alster

Die Zeit des Schwimmens auf der Alster ist vorbei. Mit sinkenden Temperaturen geht es nun für die Alsterschwäne wieder zurück in ihr Winterquartier. Am kommenden Dienstag, 22. November, sammelt Schwanenvater Olaf Nieß die Tiere ein, damit sie dort überwintern können.

Alsterschwäne beziehen Winterquartier

Die Schwäne prägen das Bild der Alster und sind ein wahrer Publikumsmagnet. Schaulustige können auch in diesem Jahr wieder die Alsterschwäne auf ihrem Weg beobachten. Los geht es ab 11 Uhr an der Rathausschleuse. Von da aus überqueren sie die Binnen- und Außenalster bis zum Eppendorfer Mühlenteich. Auf dem Weg gibt es zahlreiche Brücken und Möglichkeiten, die schwimmenden Schwäne zu beobachten.

Die Schwanen-Kolonne wird allerdings nicht so groß sein, wie bei der Reise im Frühjahr zurück auf die Alster. Denn die Vögel sind weit auf der Alster verteilt, so dass sich am Rathausmarkt gar nicht so viele Tiere aufhalten. Deswegen ist der Schwanenvater auch an den folgenden Tagen noch unterwegs, um alle Schwäne einzufangen. Keine einfache Aufgabe – immerhin handelt es sich um rund 120 Tiere.

Schwanenwesen mit Tradition

Das Schwanenwesen blickt in Hamburg auf eine lange Tradition zurück. Seit Jahrhunderten gehört es zu Hamburg – um genau zu sein, seit Hamburg eine eigene Stadt wurde. Durch das Schwanenwesen dokumentierte Hamburg als deutlich sichtbares Zeichen seine Freiheit und Unabhängigkeit. Denn das Halten von Schwänen war damals eigentlich nur Königen und Fürsten vorbehalten.

Die Planstelle des heutigen Schwanenvaters gibt es seit 1674. Er überwacht den Lebensraum der Vögel, bringt sie jedes Jahr in ihr Winterquartier und zurück auf die Alster, begleitet Baumaßnahmen am Gewässer, zieht verwaiste Jungtiere auf und rettet Wasservögel aus Notsituationen.