Reihenweise zerstochene Autoreifen in Rissen

Die Polizei hat in der Nacht zum Ostersonntag in Rissen einen 18-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der Mann ist verdächtig, im Umfeld des Rissener Bahnhofs die Autoreifen mehrerer PKWs zerstochen zu haben. Es steht ein weiterer Verdacht im Raum.

Polizist im Feierabend verständigt Kollegen

Ein Polizeibeamter, der in seiner Freizeit war, wurde zufällig auf den Verdächtigen aufmerksam. Er hat beobachtet, wie der 18-Jährige nach der Tat mit der S-Bahn in Richtung Innenstadt fuhr. Der Polizist verständigte seine Kollegen. Diese konnten den Mann am S-Bahnhof Sülldorf identifizieren und vorläufig festnehmen. Der Verdächtige hatte eine blutende Verletzung an der Hand. Im weiteren Verlauf bemerkten die Polizisten, dass der 18-Jährige scheinbar Ruß an seinen Händen hat. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten unter anderem eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Am Tatort fanden die Polizeibeamten drei geparkte Fahrzeuge mit zerstochenen Reifen.

Zerstochene Autoreifen an weiteren 17 Fahrzeugen

Jetzt prüft die Polizei, ob der Festgenommene auch für das Zerstechen von Autoreifen an 17 Fahrzeugen in der Blankeneser Oesterleystraße verantwortlich ist. Nur wenige Stunden vor der Festnahme des 18-Jährigen hatte eine Streifenwagenbesatzung diese Serie von Sachbeschädigungen festgestellt.

Außerdem ermittelt die Polizei zu einem Fahrzeugbrand im Wittenbergener Weg. Auch hier könnte ein Zusammenhang bestehen, so die Polizei.