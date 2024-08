Dahliengarten im Volkspark wieder geöffnet

Seit heute wehen die Flaggen an den beiden Eingängen am Dahliengarten – damit ist der Blumenpark wieder eröffnet. Etwa 700 verschiedene Dahliensorten sind in diesem Jahr im Westen des Volksparks an der Stadionstraße zu bewundern. Darunter finden sich 50 Neuheiten.

Über 5.000 Knollen wurden im Dahliengarten eingepflanzt

Im Frühjahr brachten die Gartenprofis im Volkspark die Dahliensaat des vergangenen Jahres aus und zogen damit Dahlien vor. Die daraus gewonnenen Pflanzen sind als bunte Mischung als Bienen- und Hummelweide im Garten verteilt. Der Blütenpracht zugrunde liegen darüber hinaus rund 5.000 Knollen, die die Mitarbeitenden des Altonaer Bauhofs im Frühjahr eingegraben hatten. Ein besonders beliebter Ort für Fotos oder einen Moment des Innehaltens dürften auch in diesem Jahr wieder die nach prominenten Persönlichkeiten benannten Dahlien sein, etwa Hannelore Hoger, Bettina Tietjen, Franz Beckenbauer oder Hermann Rieger.

Dahlie des Jahres

In einem weiteren Beet, dem sogenannten Sichtungsfeld, werden Neuheiten eingepflanzt, die noch keinen Namen, sondern bislang nur eine Nummer tragen. Nach der Saison entscheiden die jeweiligen Züchterinnen und Züchter, ob die Sorten überzeugt haben und weiterhin kultiviert werden. Erst dann erhalten sie auch einen offiziellen Namen. Darüber hinaus haben die Gäste des Gartens auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die „Dahlie des Jahres“ zu küren.

Bald stehen die Blumen in ihrer Hauptblüte

Die Hauptblüte der Dahlien ist witterungsbedingt ab Mitte September zu erwarten und erstreckt sich bis zu den ersten Frösten im Oktober/November. Dann wird der Garten wieder geschlossen und die Knollen werden ausgegraben, um sie über den Winter zu lagern.