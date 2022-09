Der Popchor „Sing-it!“ bringt Coldplay in die Kirche

Am 17. Septmeber feiert die St. Michaeliskirche Sülldorf mit bei der „Nacht der Kirchen“. Ein Höhepunkt des Abends wird der Auftritt des Popchors „Sing-it!“. Wie der Name verrät, ist das Repertoire poppig: Freuen Sie sich auf „Viva la Vida“ von Coldplay und „For The Longest Time“ als Rückblende zwischen dem Jetzt und der Schulzeit von Billy Joel, „Happy Together“ von The Turtels und vieles mehr. Nach dem Motto „Suchen und Finden“ geht der Chor mit dem Lied „What I´m Looking For“ der irischen Rockband U 2 auf die Suche.

Musikalisch gibt es in dieser Nacht der Kirchen in Sülldorf noch mehr aus der Gemeinde, so zum Beispiel den Bläserchor Fanfare unter neuer Leitung, und darüber hinaus klassische Musik in einem vielfältigen Programm zu hören. Die Tür steht offen für alle Besuchenden der Nacht der Kirchen.

Das noch vorläufige Programm

18.00 Uhr – 18.15 Uhr: Begrüßung und Andacht Pastorin Claudia Kress

18.15 Uhr – 19.00 Uhr: Der Bläserchor Fanfare Iserbrook der Kirchengemeinde Sülldorf-Iserbrook unter neuer Leitung von Tobias Leister, der die Bläsergruppe von Constanze Thee übernommen hat, wird diesen Gottesdienst musikalisch eröffnen.

19.00 Uhr – 19.45 Uhr: folgt klassische Musik mit Klavier und Violine und Marvin Maung Tint und Aila Katalin Krohn.

19.45 Uhr – 20.30 Uhr: Popchor „Sing-it!“ unter Leitung von Kantor Andreas Gries zu hören.

Danach folgen Lagerfeuerpause an der Feuerschale draußen vor der Kirche, Gelegenheit zum gemeinsamen Singen einiger Lieder und es gibt einen Getränkeausschank des Jugendcafés Basement.

22.00 Uhr – 22.45 Uhr: schließt musikalisch die Jungendband Dreamers and Renegades die Nacht der Kirchen.

22.45 Uhr – 23.00 Uhr: beschließt der Abendsegen die Nacht der Kirchen 2022.

Ein aktualisiertes Programm finden sie unter www.ndkh.de und www.kgmsi.de und in den Schaukästen vor den Kirchen in Sülldorf und Iserbrook eine Woche vor der Nacht der Kirchen.

Der Popchor „Sing-it!“ – ein besonderer Chor

Der Popchor „SING-it!“ entstand unter der Arbeit des Kantors und Chorleiters Andreas Gries. Der ambitionierte Chor hat ein umfangreiches Repertoire aus Jazz-, Rock- und Popsongs sowie im Modern-Gospel-Style. Der Chor begleitet Gottesdienste und Gemeindefeste. Zur „Nacht der Kirchen“ im September sagt ein Sprecher des Chores: „Es ist immer eine besondere Freude auch wegen der vielen Gäste und wegen des generationsübergreifenden Publikums.“ Eine Stimm- und Teambildende Freizeit führt den Kreis aus Sängerinnen und Sängern jährlich an die Ostsee. Alle Interessierten sind dem Popchor „herzlich willkommen, auch ohne Chorerfahrung!“, heißte s auf der Website des Chores. Geprobt wird regelmäßig dienstags (ausgenommen Hamburger Schulferien) von 20 bis 22 Uhr im Gemeindesaal im Sülldorfer Kirchenweg 187.

Weitere Auftritte

Der Popchor „Sing-it!“ wird im Erntedankgottesdienst am 02. Oktober, 10:00 Uhr in der St. Michaelskirche in Sülldorf zu hören sein, voraussichtlich unter anderem mit dem „Earth Song“ von Michael Jackson.

Informationen

Nacht der Kirchen

Samstag, 17.09.2022, ab 18:00 Uhr vor der Kirche, ab 18:00 Uhr in der Kirche

St. Michaelskirche Sülldorfer Kirchenweg 191 22589 Hamburg



Änderungen bleiben vorbehalten.

Es gelten die für die Nacht der Kirchen dann geltenden Maßnahmen gegen Corona, die einzuhalten sind.