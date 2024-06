Food Innovation Camp – Food und Fitness

Es war bereits die sechste Auflage des Food Innovation Camps. Rund 150 Startups waren dabei, von frischen Neugründungen bis zu Unternehmen, die bereits Maßstäbe gesetzt haben. In der Show Kitchen auf der Dachterrasse der Hamburger Handelskammer bereiteten prominente Spitzenköchinnen und -köche einige Köstlichkeiten zu. Bekannte Größen der Kulinarik-Szene rundeten das Event in Podiums-Diskussionen ab.

Prominente und Politiker gingen in den Austausch mit Handelsgrößen wie REWE Nord und Digitalexperten. Das vielfältige Programm startete mit einem Grußwort und Kurz-Impuls der Veranstalterin Sina Gritzuhn und dem Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Dr. Malte Heyne. Auf der Tagesordnung standen die beliebte Pitch-Bühne und die Speed-Datings für das perfekte Food-Business-Match. Ein Highlight war die dritte Auflage des „Dein Newcomer-Award“ zusammen mit REWE Nord. Tränen der Freude flossen bei Newcomer-Award-Gewinner Luigi Stella von Mio Olio. Erstmals gab es eine Food & Fitness Lounge, in der die frisch angesammelten Kalorien direkt abtrainiert werden konnten. Bei Musik und guten Drinks fand der Tag bei der After Show Party einen entspannten Ausklang und gebührenden Abschluss.

Die Kücheninnovationen beim Food Innovation Camp

„Wir freuen uns darauf, in Kontakt mit vielen Startups und ihren innovativen Ideen zu treten. Das Food Innovation Camp ist eine einzigartige Gelegenheit, um frische Perspektiven kennenzulernen.“, sagte Jochen Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung REWE Nord. Er ergänzte, es ginge auch draum, „neue Partnerschaften zu knüpfen und gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft der Lebensmittelbranche zu arbeiten.“ Christoph Langness, Leitung Key-Account-Management Hotellerie & Gastronomie CHEFS CULINAR, zog ein positives Fazit: „Wir konnten auch in diesem Jahr wieder eine großartige Innovationskraft der Startup-Szene im Foodbereich beobachten und freuen uns sehr, im Gegenzug jungen Unternehmen wertvolle Impulse mitgeben zu können, um eine nachhaltige Entwicklung im Großhandel zu unterstützen.“

Ein Schwerpunkt des diesjährigen Food Innovation Camps lag auf dem Thema Food und Fitness. Sportliche Höchstleistungen und gesunde Ernährung gehören untrennbar zusammen, das gilt für den Hobbysport und erst recht für den Profibereich. Daher berichteten Profisportler von ihren persönlichen Erfahrungen bei diesem Thema. Dazu zählten die Boxweltmeisterin Natalie Zimmermann und die ehemaligen Fußball-Nationalspieler Timo Hildebrand sowie Marcell Jansen. Erstmalig gab es dieses Jahr die Food & Fitness Lounge, die zum Mitmachen und Ausprobieren motivierte. Hier konnten Sport-Content-Creator:innen mit Food Startups matchen und die frisch angesammelten Kalorien direkt an Sportgeräten abtrainiert werden.

Food-Themen begeistern Prominente und Experten

Auch andere Persönlichkeiten und Experten begeisterten sich für die Startups, Food- und Sport-Themen. So etwa Renate Künast von Die Grünen, TV-Löwe Ralf Dümmel, Ernährungsdoc Dr. Matthias Riedl, TV Star und Autor Christian Rach sowie viele andere.

Highlights in der Show Kitchen

Kulinarische Highlights lockten die FIC-Besucher auf die Dachterrasse der Handelskammer mit herrlichem Blick auf das Hamburger Rathaus. Dort zeigten die Spitzenköchinnen und -köche Estella Schweizer, Antje de Vries, Rohat Dogan, Jens Rittmeyer, Christian Ruß, Manuel Simon und Ralf Oerding, was sich aus den spannenden Produkten der Food-Startups zaubern lässt. Als dann die Konferenz, ebenso wie die Expo und die Speed-Datings zum Ende kommen, die Gewinner der Pitch-Bühne geehrt und der glückliche Sieger des „Dein Newcomer-Awards“ gekürt wurde, verlagerte sich das Camp zur Aftershow-Party in Food & Fitness Lounge und es wurde ausgelassen ein erfolgreiches Food Innovation Camp gefeiert.