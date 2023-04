Hafenempfang – 650 Gäste tauschten sich aus

Nach schmerzenden drei Jahren Zwangspause trafen sich am 13. April wieder die Vertreterinnen und Vertreter der norddeutschen Hafenwirtschaft zum Hafenempfang. Veranstaltungsort war, passender könnte es kaum sein, das Internationale Maritime Museum Hamburg (IMMHH). Rund 650 geladene Gäste sind der Einladung der Unternehmensgruppe Schümann gefolgt. Hausherr Peter Tamm jr. begrüßte die Teilnehmer des Abends in seinem Haus.

Mahnende Worte vom Gastgeber

Gastgeber Klaus Schümann mahnte in seinem Grußwort eine notwendige Kommunikation „… auch mal wieder von Angesicht zu Angesicht …“ an, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Schließlich sei der Hafen Seismograf der Hamburger und auch der Weltwirtschaft.

Die traditionellen „Hafen-Reden“ beim Hafenempfang starteten mit dem Holländer Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG. Er forderte mehr Entscheidungsfreudigkeit am Beispiel der Köhlbrandüber- oder unterquerung ein. Ihm sei egal, ob es mit einer Brücke oder einem Tunnel weiterginge, nur, dass es mal weiterginge.

Wirtschaftssenatorin Leonhard fordert bedachtes Planen

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard prognostizierte dem Hafen eine Energieperspektive, die der Zukunft gerecht wird und forderte bedachtes Planen und entschiedenes Handeln.

Dem zeigte sich die letzte „Hafen-Rede“ durch Hamburgs Messe-Chef Bernd Aufderheide durchaus zugewandt, denn neben der im Jahre 2024 wieder stattfinden SMM (Schiff, Maschine, Meerestechnik), wies Aufderheide auch auf die Messen H2EXPO & CONFERENCE im Juni 2023, MARINE INTERIORS und Seatrade Europe im September 2023 hin. Im Anschluss diskutieren die Gäste bei Fischbrötchen und Leberkäse, bei Holsten-Pilsener und Chardonnay über ihre maritime Welt.