Wedel hilft der Ukraine – Spenden und Mahnwache

Auch in Wedel ist die Bereitschaft groß, den Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen. Die Stadt hat Koordinierungsstellen eingerichtet um die Hilfsangebote zu sammeln. Zeitgleich starten Aktionen, wie eine Mahnwache am heutigen Tag.

Heute um 18 Uhr findet am Schulauer Hafen in Wedel eine Mahnwache statt. In der Ankündigung der Stadt Wedel heißt es: „Jeder soll eine Kerze oder ein anderes Licht mitbringen, um gemeinsam im Zeichen des Friedens den Wedeler Hafen

zu erleuchten.“ Die Mahnwache findet auf private Initiative hin statt. Trotz der dringlichen Lage sollten Sie die Coronamaßnahmen beachten.



Hilfsangebote aus der Bevölkerung

Die Stadt Wedel klärt derweil den Bedarf an Hilfsangeboten. Die Verwaltung der Rolandsstadt erhalte viele Angebote aus der Bevölkerung. Der Fachdienst Soziales der Stadt Wedel steht in engem Kontakt mit dem Land Schleswig-Holstein zur Aufnahme von Flüchtlingen durch die Stadt Wedel und ist Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, die Ihre Hilfe anbieten wollen.

Unter den Telefonnummern 04103 / 707-398 und 04103 / 707-260 können sich Wedelerinnen und Wedeler melden, die zum Beispiel Geflüchtete privat aufnehmen wollen.

Dolmetscher und andere Helfende gesucht

Die Koordinierungsstelle Integration der Stadt Wedel freue sich derzeit über jede Art ehrenamtlicher Unterstützungsangebote, so ein Sprecher der Stadt. Besonders gesucht sind Menschen mit ukrainischen und russischen Sprachkenntnissen, die sich als Sprachmittler oder

04103 9154-81 und per E-Mail unter Dolmetscher einbringen wollen. Marta Litke von der Koordinierungsstelle ist die verantwortiliche Organisatorin. Sie können Sie telefonisch oder per Mail erreichen unter:und per E-Mail unter m.litke@vhs.wedel.de.

Sachspenden können in Rissen abgegeben werden