Hopfenmarkt – So sehen die Entwürfe aus

Der Hopfenmarkt wird neugestaltet. Im ausgerufenen Wettbewerb hatten es die teilnehmenden Planungs-Büros nicht leicht. Die Entwürfe für die Neugestaltung des Platzes mussten eine Besonderheit beachten. Denn unter dem Hopfenmarkt fanden sich außergewöhnlich gut erhaltene Teile des Walls der „Neuen Burg“. Sie wurde vor eintausend Jahren erbaut und gilt als Keimzelle der Stadt. Sie ist im Stadtgrundriss bis heute sichtbar.

Fenster zur Wiege der Stadt am Hopfenmarkt

Diese besondere Entstehungsgeschichte soll erlebbar werden. So kam es zur Idee des Archäologischen Fensters „Neue Burg“. Es soll einen Blick auf die Wiege der Stadt bieten. Zugleich wird das „Guckloch zur Geschichte“ zum Ausgangspunkt für die Neugestaltung des Platzes, der lange Zeit größtenteils als Parkplatz diente. In dem Wettbewerbsverfahren hatten in der ersten Phase zunächst 30 Teams aus Architektinnen und Architekten sowie Freiraumplanerinnen und Freiraumplanern die Gelegenheit, für diese ungewöhnliche Aufgabe Lösungen vorzuschlagen. Neun Beiträge sind noch im Rennen. Die Bürgerinnen und Bürger können die Entwürfe besichtigen und anonym kommentieren. Die Jury bezieht die Kommentare ein und benennt am 14. September den Siegerentwurf.

Bürgerinnen und Bürger dürfen fleißig kommentieren

Die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die neun Wettbewerbsbeiträge zu Neugestaltung zu besichtigen und zu kommentieren. Die öffentliche Ausstellung der Arbeiten findet am Dienstag, 13. September, von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr im Cruise Terminal Altona (Van-der-Smissen-Straße 5) statt.