Impfaktionstag an der Elbkinder Grundschule voller Erfolg – Folgetermin bereits sicher

tAm 23. Januar führte die Elbkinder Grundschule im Grotefendweg 20 einen Impfaktionstag durch. Dieser wurde mit 154 Impfungen fünf- bis elfjähriger Kinder zu „einem vollen Erfolg“, so der Elternrat der Schule. Nachdem der erste Aktionstag gut angenommen wurde, findet am 20. Februar ein Folgetermin statt. Somit kann den Erstgeimpften ein entsprechendes Folgeangebot für die zweite Impfung gemacht werden. Auch Erstimpfungen werden beim Termin am 20. Februar möglich sein.

Stolz nach dem ersten Pieks

Dem Elternrat der Elbkinder Grundschule war es wichtig, ein einfaches Angebot zu schaffen. „Wir sind glücklich, dass wir nicht nur Kindern unserer eigenen Schule eine Impfung ermöglichen konnten“, betonen die Mitglieder des Organisationskomitees. Denn auch Kinder befreundeter Familien, Nachbarn und Eltern umliegender Schulen konnten das Angebot wahrnehmen.

Zum guten Verlauf am ersten Aktionstag sagten die Organisatoren: „Es war schön zu sehen, wie stolz die Kinder nach dem Pieks waren. Und die Eltern waren sehr dankbar, so ein unkompliziertes Angebot ohne lange Anfahrtswege oder Wartezeiten wahrnehmen zu können.“

An den Impfplätzen hat sich der leitende Kinderarzt Dr. Hilmar Uhlig für jede Familie ausreichend Zeit genommen, um eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Nach der Impfung gab es für alle Kinder Luftballons und Süßigkeiten als Belohnung. Die Erfahrung hier deckt sich mit denen in vielen Impfzentren unter Leitung der Kassenärztlichen Vereinigung.

Aufklärung bei Unsicherheit am Impfaktionstag

Eltern, die noch unsicher waren, konnten im Aufklärungsgespräch offene Fragen klären. Dafür hatten sich zwei impferfahrene Ärztinnen aus der Elternschaft am Aktionstag Zeit genommen. Das Helferteam führte die Familien behutsam zu den Impfplätzen. „Wir wurden freundlich vom Dokumentencheck bis zum Arzt begleitet und waren glücklich darüber, mit den Kindern nicht in Warteschlangen stehen zu müssen,“ freuten sich die Eltern der Impflinge.

Bei steigenden Inzidenzen schwingt bei vielen Besuchenden die Angst vor einer Infektion mit. Deswegen war den Organisatoren ein solides Hygienekonzept sehr wichtig. Für die Sicherheit sorgte ein Einbahnstraßensystem bei den Laufwegen. Zudem galten natürlich großzügige Abstandsregelungen.

Das benötigen Sei bei einer Impfung Ihres Kindes

Wer sein Kind impfen lassen möchte, benötigt die folgenden Dokumente:

Kinderausweis oder Geburtsurkunde

Impfpass des Kindes

Personalausweis oder Reisepass des begleitenden Elternteils/Sorgeberechtigten

Ausgefüllte Unterlagen: Aufklärungsblatt, Anamnese, Einwilligungserklärung (vor Ort erhältlich)

Zur besseren Organisation wird um eine Anmeldung auf der Internetseite des Elternrats (www.elternrat-elbkinder-gs.de) gebeten. Die Angabe persönlicher Daten ist hier nicht notwendig.