Infoabend: Wie geht es mit der Grundsteuerreform weiter? – 15.11.2024

Der Bürgerverein Flottbek/Othmarschen lädt am 15. November zu einer Info-Veranstaltung über die Grundsteuerreform in Hamburg ein. Ab 18 Uhr können interessierte Bürgerinnen und Bürger in der Volkshochschule West, Waitzstraße 31, mit Fachleuten über die Auswirkungen der Reform diskutieren. Auf dem Podium stehen unter anderem Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel, Benjamin Herzog (Grundeigentümerverband Hamburg), Vertreterinnen des Mietervereins Hamburg und Sascha Mummenhoff vom Bund der Steuerzahler Hamburg.

Der Eintritt ist frei.

Zeit und Ort auf einen Blick

Fr., 15. November, 18 Uhr, Volkshochschule West, Waitzstraße 31, Othmarschen

Die Anfahrt ist bequem mit der Linie S1 möglich.