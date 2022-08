Losverkauf fürs Schenefelder Entenrennen gestartet

Am 11. September liefern sich in Schenefeld Quietsche-Entchen ein Wettrennen. Nein, nicht in einem Stand beim Entchen-Angeln, sondern auf der Düpenau. Denn dort findet bereits zum fünften Mal das Entenrennen des Rotary Clubs Schenefeld statt. Lose gibt es bereits jetzt zu kaufen.

Was ist ein Entenrennen?

Das Entenrennen ist eine Spendenaktion der besonderen Art. Lustig und spannend anzusehen. Die kleinen gelben Enten liefern sich ein Rennen – die ersten 25 gewinnen einen Preis. Aber natürlich gewinnen nicht wirklich die Enten den Preis. Die gelben Gummitiere sind nummeriert. Wer ein Los kauft, kauft also quasi auch die Ente mit der entsprechenden Losnummer. Aber nur quasi, denn die Quietsche-Enten stehen nicht zum Verkauf, sondern gehen im nächsten Jahr wieder an den Start.

Spektakulär ist besonders der Start: Alle Renn-Enten werden gleichzeitig um 15 Uhr mit einer großen Baggerschaufel ins Wasser gelassen. Die Enten haben keinen eigenen Antrieb, die Düpenau bringt aber alle mit ihrer Strömung ins Ziel. Damit hier kein Diskussionsspielraum entsteht, kann immer nur eine Ente ins Ziel.

Mitmachen kann jeder ab 18 Jahren. Für 5 Euro gibt es bereits an neun Vorverkaufsstellen Lose zu kaufen. Es gibt auch keine Begrenzung: Jeder kann sich so viele Lose holen, wie er möchte. Die Preise sind vielfältig: Die erste Ente gewinnt zwei Übernachtungen in St. Peter Oerding, die zweite ein Damenfahrrad und die dritte eine Apple Watch. Viele Gutscheine und nützliche Sachen wie ein Drucker stehen ebenfalls auf der Gewinn-Liste.

Buntes Rahmenprogramm

Rund um das Entenrennen findet von 13 bis 17 Uhr ein Familienfest auf dem Gelände des JUKS statt. Hier warten viele Attraktionen wie ein Glücksrad, Kinderanimation, eine Hüpfburg und ein Schussgeschwindigkeitsmesser. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt Gegrilltes und Süßes wie Waffeln, Popcorn und Kuchen.

Zudem erfolgt hier auch wie in den Vorjahren der Start fürs Entenrennen. Auf Höhe des JUKS gehen die Enten ins Wasser. Das Ziel befindet sich bei der Brücke über die Düpenau in der Nähe des Kinderspielplatzes.

Erlös für Jugendarbeit

Das Entenrennen soll einen guten Zweck unterstützen. Mit dem Erlös aus der Veranstaltung werden soziale Projekte in Schenefeld gefördert. Das Geld kommt zum Beispiel dem Projekt Jukshausen, der Jugendfeuerwehr und Schulvereinen zu Gute.