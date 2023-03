Notfallmappe für Senioren

Für den Fall der Fälle ist es gut, Vorkehrungen zu treffen. Sie erleichtern einem selbst, aber auch den Angehörigen, Freunden oder Vertrauenspersonen den Umgang mit Behörden oder Vertragspartnern. Zudem stellen sie sicher, dass im Ernstfall alles nach den eigenen Wünschen geregelt wird. Die Notfallmappe des Bezirks-Seniorenbeirats soll dabei helfen.

In der Mappe finden sich neben wichtigen Telefonnummern diverse Tabellen und Verzeichnisse, in denen Nutzende ihre persönlichen Daten hinterlegen können. Sie können für Dritte notieren, welche Medikamente sie benötigen, ob man sich in ärztlicher Behandlung befindet oder ob beispielsweise eine Patientenverfügung vorliegt. Auch Angaben zu Versicherungen oder Eigentumsverhältnissen sind möglich.

Wichtig: Nutzende sollten ihre Vertrauenspersonen auf diese Mappe hinweisen und einen sicheren Aufbewahrungsort vereinbaren. Generell sollte man außerdem der Datenschutz bedenken. Zugangsdaten, Passwörter, PIN oder ähnliches sollte nicht in der Mappe stehen.

Die Notfallmappe ist als ausgedrucktes Exemplar im Foyer des Altonaer Rathauses oder bei der Vorsitzenden des Beirats erhältlich. Bei Interesse schreiben Sie einfach eine Mail an seniorenbeirat@altona.hamburg.de. Außerdem steht die Notfallmappe auch in digitaler Form als Download bereit.