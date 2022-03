Osdorf: Verdacht auf besonders schweren Diebstahl

Zivilfahnder und weitere Beamte haben in der Nacht auf Donnerstag in Osdorf einen 18-jährigen Deutschen wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahl festgenommen.

Diebstahl mit eigentümlichen Fluchtfahrzeug

Ein Zeuge hatte den Tatverdächtigen an die Polizei gemeldet. Zivilfahnder konnten daraufhin beobachten, wie der 18-Jährige vier Pkw-Räder in einem Einkaufswagens transportierte. Er schaffte sie schließlich in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Hier überprüften die Polizisten den Verdächtigen und die Wohnung. Neben den entwendeten Pkw-Rädern, die zu einem in der Nähe geparkten Pkw gehören, fanden die Beamten vermutlich gestohlene Baumaschinen und Elektrokabel im Gesamtwert von schätzungsweise mehreren zehntausend Euro. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Während der Durchsuchung der Person fanden die Beamten ein griffbereit mitgeführtes Küchenmesser auf.

Einschlägig bekannter Jugendstraftäter

Ermittler des zuständigen Dezernats für Jugendkriminalität (LKA 124) übernahmen die Ermittlungen. Der Verdächtige sei der Polizei „einschlägig bekannt“. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Untersuchungshaftanstalt in Hamburg gebracht. Die Pkw-Räder konnten bereits wieder dem Eigentümer zurückgegeben werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.