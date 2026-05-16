Pflanzenbörse im Loki-Schmidt-Garten lockt mit Raritäten

Die Pflanzenbörse im Loki-Schmidt-Garten gehört für viele Gartenfreunde zu den festen Terminen im Frühjahr. Am 30. Mai öffnet der Botanische Garten in Klein Flottbek erneut seinen Betriebshof für Besucherinnen und Besucher. Angeboten werden dabei überzählige Nutz- und Zierpflanzen aus den Zuchtprogrammen des Botanischen Gartens – darunter auch seltene Sorten und Pflanzen, die außerhalb botanischer Gärten nur schwer erhältlich sind.

Die Pflanzenbörse findet von 9 bis 14 Uhr statt. Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Besuchereingang an der Ohnhorststraße, der Eintritt ist frei.

Neben dem Pflanzenverkauf sind auch Informationsstände zu Naturschutzthemen und botanischen Vereinen geplant. Außerdem werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Der Botanische Garten der Universität Hamburg zählt mit seiner mehr als 200-jährigen Geschichte zu den ältesten Universitätsgärten Deutschlands. Neben Forschung und Lehre versteht sich der Loki-Schmidt-Garten heute auch als Bildungs-, Begegnungs- und Erholungsort für die Öffentlichkeit. Regelmäßig finden dort Führungen, Vorträge und Sonderveranstaltungen statt.

Mehr über den Botanischen Garten finden Sie auch in unserer April-Ausgabe!