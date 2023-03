Jugendliche aus Othmarschen im Bundesrat

Jährlich findet in Berlin das nationale Finale des „Modell Europa Parlaments“ statt. Abgesandte aus allen Bundesländern bilden dabei in einem Planspiel das Europaparlament nach. Am 19. März geht es wieder los und das Christianeum aus Othmarschen ist dabei. In der Simulation üben sich die Teilnehmenden in demokratischer Streitkultur. Sie diskutieren außerdem realitätsnah über aktuelle politische Probleme der EU. Nach einem Losverfahren wird entschieden, welche Delegation die Interessen welches EU-Landes vertritt. In diesem Jahr darf sich die Hamburger Delegation für Schweden starkmachen. Im Spiel proben sie, wie man die jeweiligen nationalen Interessen gegenüber anderen vertritt und gemeinsam einen Beschluss fasst. Dieser Beschluss (Resolution) muss an zwei Plenartagen eine Mehrheit bei den jugendlichen Abgeordneten im Rat finden.

Im Planspiel tagen wie die Profis

Besonderer Anreiz für die Schülerinnen und Schüler ist hierbei, dass sie im Originalgestühl des Bundesrates tagen. Die erfolgreichen Resolutionen gehen an das tatsächliche Europaparlament weiter. Auf dem Programm stehen in diesem Jahr unter anderem Debatten um das Cybersicherheitsniveau in der EU, klimaneutraler Personen- und Güterverkehr sowie die Einwanderungspolitik.

300 Stimmen aus Othmarschen für Europa

Hamburgs Erster Bürgermeister und Präsident des Bundesrates Peter Tschentscher ist Schirmherr der aktuellen Planspielrunde. In den kommenden Tagen hat er eine weitere Rolle beim Planspiel. Er stellt sich in einer Diskussion im Bundesrat den Fragen der Jugendlichen aus dem gesamten Bundesgebiet. Im Rahmen der Hamburger Präsidentschaft im Bundesrat sendet der A-Chor des Christianeums mit über 300 Stimmen einen besonderen Gruß nach Berlin und an ganz Europa: Es wurde eigens hierfür die „Ode an die Freude“, deren Musik als Europahymne gilt, eingesungen und professionell als Video aufgezeichnet, sodass mit einer Videoprojektion des Chores im Bundesrat offiziell die Plenarsitzung eingeläutet werden kann.

Christianeum knüpft an Erfolge an

Das „Modell Europa Parlament“ ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Wettbewerbe, an denen das Christianeum teilnimmt. In diesem Jahr stellt das Othmarschener Gymnasium einen der drei Präsidenten des Planspiels. Nach erfolgreicher Teilnahme im Jahr 2022, konnte das Gymnasium auch Vertretungen zum Planspiel auf internationaler Ebene nach Brüssel, Den Haag, Mailand, Graz und Szeged entsenden.