Schenefeld sucht neues Stadtlogo und neuen Slogan

Die Verwaltung der Stadt Schenefeld hat sich entschlossen, die Öffentlichkeit an der Ideenfindung zu beteiligen. Die Vorschläge für das Logo und den Slogan sollen vornehmlich nicht von Agenturen kommen. Dafür startet die Stadt gleich zwei Wettbewerbe. In beiden Wettbewerben werden jeweils 1.000 € für den Sieg ausgelobt. Die Teilnahme ist bereits ab dem vollendeten 6. Lebensjahr möglich.



Lebenswert oder grün? Wie sieht ein moderner Slogan aus?

Als bisheriges Logo dient das Stadtwappen. Dies soll sich nun ändern. Das Wappen erhält hiermit eine rein „traditionelle“ Funktion. Das Logo hingegen wird dem Stadtmarketing dienen. Dazu gehört natürlich auch ein aussagekräftiger Werbespruch. Der aktuelle Slogan lautet „Stadt Schenefeld – lebenswert“. In früheren Jahren hieß es „Schenefeld – Stadt im Grünen“. Anlässlich der „50 Jahre Stadtrechte“ möchte man die Außendarstellung modernisieren. Ganz bewusst hat man die Teilnahme nicht auf Bewohner der Stadt begrenzt. Bereits Kinder können teilnehmen.



Die Stadtverwaltung betont die einfachen Teilnahmebedingungen: „Ob selbst gemaltes Bild oder perfekt ausgearbeitete Grafik – die Stadtverwaltung freut sich über jeden eingereichten Vorschlag.“ Der Griff zum Buntstift ist also durchaus gewünscht. Ideen für ein neues Logo oder einen neuen Slogan können als PDF-Datei via E-Mail oder per Post eingereicht werden:

rathaus@stadt-schenefeld.de

Stadt Schenefeld

Die Bürgermeisterin

Holstenplatz 3-5

22869 Schenefeld

Teilnahmebedingungen

Die Wettbewerbe beginnen am 01. Mai 2022 Einsendeschluss ist der 31. August 2022. Die Entscheidung über die Siegerbeiträge fällt eine Jury. Abgesehen von der Bürgermeisterin besteht die Jury aus der Stadtpräsidentin sowie weiteren Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung.

Weitere Informationen zur Teilnahme und zum Ablauf entnehmen finden Sie auf der Seite www.stadt-schenefeld.de unter der Rubrik „Stadtprojekte/ Logo- und Sloganwettbewerb“.