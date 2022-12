Schoko-Teddy für einen guten Zweck

Der gesamte Erlös geht an den Budnianer Hilfe e.V., der Kinder- und Jugendprojekte in und um Hamburg unterstützt, darunter auch die Circusschule „Die Rotznasen“ und der Klinik-Clowns Hamburg. Alle übrig gebliebenen Schokoladen-Teddys gehen nach Abschluss der Aktion an die Hamburger Tafel zur Weitergabe an Obdachlose und Bedürftige.

Gewinne einen Teddy

Nein, keinen aus Schokolade. In den Schaufenstern sind zehn Plüsch-Teddys im Kochkostüm versteckt. Diese werden am 19. Dezember um 13 Uhr verlost. Dafür kommen extra die Handball-Profis des HSVH. Sie übergeben die Teddys und rufen nochmals zu Spenden auf.

Bis zum Ende der Aktion finden noch weitere Termine statt. Am 9. und 10. Dezember können Besucherinnen und Besucher in der Bund-Filiale live dabei sein, wenn der Lindt Maître Chocolatier Lindt-Köstlichkeiten zubereitet. Natürlich ist Naschen erlaubt. Am 12. Dezember treten die Klinikclowns von 13 bis 16 Uhr im EEZ auf. Und auch am 3. und 17. Dezember gibt es spannende Auftritte, nämlich von der Circusschule „Die Rotznasen“.