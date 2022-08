19-Jähriger nach Schussverletzung verstorben

Die Polizei traf in der Nacht von Freitag auf Samstag am Tatort in Lurup ein, nachdem eine Meldung über Schüsse eingegangen war. Der schwerverletzte 19-Jährige wurde in einem Reihenhaus angetroffen und durch einen hinzugerufenen Notarzt erstversorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort notoperiert. Am Sonntagabend verstarb der Mann an seiner Schussverletzung.

Bruder und Mutter vorläufig festgenommen

Am Tatort wurden der Bruder (15) des Verletzten sowie seine Mutter (43) wegen Tatverdachts festgenommen. Der Bruder des Opfers trug eine Waffe bei sich. Mutter und Bruder wurden am späten Sonntagabend aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Der Tatverdacht gegen sie hatte sich nicht erhärtet.

Ein Unbekannter an der Tür?

Über den genauen Tathergang ist noch nichts bekannt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen hält die Polizei hier vorerst Stillschweigen. Der Bruder des Verstorbenen soll ausgesagt haben, dass ein Unbekannter an der Haustür geklingelt und seinem Bruder in den Bauch geschossen habe, wie das Abendblatt berichtet hat. Die Staatsanwaltschaft Hamburg und die Mordkommission ermitteln nun mit Hochdruck.