Schussverletzung in Othmarschen – Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag war ein 27-jähriger Mann mit einer Schussverletzung am Bein in der Asklepios Klinik Altona erschienen. Der Mann hielt sich laut Polizei in der Nähe des Krankenhauseingangs auf und rief lautstark um Hilfe. Klinikangestellte brachten den Verletzten in das Gebäude. Zu diesem Zeitpunkt trug er einen notdürftig angelegten Verband am Unterschenkel.

Wer brachte dem Opfer die Schussverletzung bei?

Bei der Untersuchung stellten die Ärzte eine nicht lebensgefährliche Schussverletzung fest. Der Täter ist bislang unbekannt. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnten jedoch weder Tatverdächtige identifizieren noch den Tatort feststellen. Das zuständige Landeskriminalamt Altona hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit die Tat-Hintergründe.

Hier können Sie Hinweise zur Tat geben

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 – 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.