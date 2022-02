Tag des europäischen Notrufs 112

Am 11.2. ist es wieder so weit. Der Tag des europäischen Notrufs soll die Bekanntheit der Notrufnummer steigern und zugleich Einblicke in die Arbeit von Rettungskräften geben. Die Einführung der europaweit geltenden Notrufnummer wurde bereits 1991 vom EU-Ministerrat beschlossen. Der Anspruch war und ist: „Ein Europa, eine Nummer.“ Ohne die Einführung der 112 als Euronotruf, würden über 40 Notrufnummern in Europa gelten.

Im Jahr 2013 zeigte eine Studie, dass die 112 nur bei rund 17 Prozent der Deutschen bekannt sei. Noch heute denen viele Menschen, sie sei für den Feuerwehrruf gedacht. Die Realität sieht anders aus: Die 112 ist eine vom Festnetz und vom Handy kostenlos zu erreichende Notrufnummer, die den Anrufer mit dem zuständigen Notrufdienst (örtliche Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst) verbindet.

Twittergewitter zieht über Deutschland

Die deutschen Berufsfeuerwehren begehen schon zum vierten Mal den Tag der 112 mit einer besonderen Aktion – einem Twittergewitter. Auch in diesem Jahr werden viele Berufsfeuerwehren deutschlandweit an diesem Tag über Einsätze, Ausbildungsmöglichkeiten, Fahrzeuge und vieles mehr live auf ihren Twitterkanälen berichten. Dazu gehören auch Einblicke in die Arbeit der Feuerwehren. Wieder nehmen mehr als 60 Berufsfeuerwehren bundesweit daran teil und berichten viele Stunden am Stück über ihren Alltag.

150 Jahre Feuerwehr Hamburg

Die Feuerwehr Hamburg legt bei der Social-Media-Aktion den Fokus auf das aktuelle Einsatzgeschehen. Sie wird 12 Stunden lang einen Einblick in das Notrufaufkommen der Hansestadt gewähren. Außerdem wird hier der Startschuss für das Jubiläumsjahr „150 Jahre Feuerwehr Hamburg“ erfolgen.

Unter dem Hashtag #Hamburg112 können von 8 Uhr bis 20 Uhr die Tweets der Feuerwehr Hamburg online auf Twitter verfolgt werden. Den Kanal der Feuerwehr Hamburg finden Sie zudem unter @FeuerwehrHH oder https://twitter.com/FeuerwehrHH. Unter dem Hashtag #112live sind alle Tweets der bundesweit teilnehmenden Berufsfeuerwehren sichtbar.