Zukunftsforum Rissen feiert Neugestaltung

Das Zukunftsforum Rissen hat sich eine kleine Erneuerung gegönnt. Eine gute Gelegenheit, um mit Elisabeth Baumann-Meurer, Thies, Hinckeldeyn und Verena Wriedt vom Vereinsvorstand zu sprechen. Sie sprechen über die Entstehung des Vereins und die Meilensteine der vergangenen Jahre.

Mit der Anmietung des ehemaligen Blumenladens nahe des Rissener Bahnhofs gelang dem Verein vor einigen Jahren ein Glücksgriff. So entstand „ein Raum fürs Philosophieren über die Zukunft“, so Elisabeth Baumann-Meurer. „Wir haben hier eine Lücke gefüllt, sodass der Klimawandel in Zukunft hier diskutiert wird“, ergänzt Thies Hinckeldeyn.

Mit Hilfe eines Architekten wurde das Vereinskonzept geschärft. Verena Wriedt erklärt: „Wir brauchten einen anderen Blick auf das, was wir vorhaben. Unser Architekt verhalf uns zu mehr Klarheit und zeigte uns, wie die Neugestaltung der Räume uns in der Vereinsarbeit unterstützen kann.“ Herausgekommen ist ein Ort, der allen Anforderungen gerecht wird. Mit wenigen Griffen entstand ein Forum für Veranstaltungen und eine kleine Ausstellungsfläche. Im hinteren Teil gibt es Arbeitsräume.

Blicken Sie mal durchs Schaufenster

Das Schaufenster erfüllt nun wieder seinen alten Zweck und schafft Neugier, nur nicht auf Blumen, sondern auf die Vereinstätigkeit. Die ist aber ebenso vielfältig wie ein bunter Blumenstrauß. Passend zum fünfjährigen Bestehen kann das Zukunftsforum in seinem Gebäude richtig durchstarten. In Rissen bietet das Forum unter anderem Bioprodukte eines nahe gelegenen Bauernhofs zur Direktabnahme an. Der Verkauf wird gut angenommen. Ein Blick in das Lager des Vereins zeigt viele Regale, in denen sich die Biokisten für die nächsten Abholungen befinden.

Die Veranstaltungen beim Zukunftsforum

Außerdem gibt es verschiedene Veranstaltungen, wie Workshops zum Upcycling und die Veranstaltungsreihe „Rissener Impulse“. Hierbei unterstützen fachkundige Redner das Forum bei Themen der Nachhaltigkeit. Die Themenabende sind praxisbezogen und unterrichten zum Beispiel über alles, was es zu beachten gilt, wenn man eine Balkonsolaranlage installieren möchte. Eine weitere Veranstaltung, die immer mehr Zulauf hat, ist der Kleidertausch.

Prominent im Ort sind zudem die Nachbarschaftsprojekte. Dazu zählen die saisonal bestückten Pflanzenkübel vor einigen Geschäften. Sie beinhalten regionale Gewächse. So können Interessierte unmittelbar etwas über die hiesigen Pflanzen erfahren und die Insekten, die von und mit ihnen leben. Auch einige lokale Schulen kooperieren inzwischen mit dem Forum. Als Nächstes möchte der Verein Car- und Foodsharing in Rissen etablieren. Außerdem soll das Forum sichtbarer werden und weitere Mitglieder gewinnen. Die Imbaufeler findet wie folgt statt:

Rissen feiert sein Forum

Vor Ort können alle Gäste der Umbaufeier einen Blick auf die Neugestaltung der Räume und die Vereinsarbeit werfen. Alle Interessierte sind herzlich willkommen, wie der Verein freudig mitteilt.

Zeit und Ort

Fr., 1. November 16 Uhr, Am Rissener Bahnhof 14