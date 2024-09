BSW gründet Landesverband in Hamburg

Nach Bremen und Niedersachsen hat das Bündis Sahra Wagenknecht (BSW) nun auch in Rheinland-Pfalz einen Landesverband. Damit ist es jetzt in zehn Bundesländern vertreten und kann dort an den Landtagswahlen teilnehmen. Hamburg könnte als nächstes Bundesland eine BSW-Vertretung erhalten. Damit wäre es am 2. März bei der Bürgerschaftswahl wählbar. Die Gründung soll Żaklin Nastić koordinieren. Sie war bis zum von 2016 bis September 2022 Landessprecherin (Vorsitzende) der Linken-Hamburg. Nach der Gründung des BSW trat sie im Januar in die Partei ein.

In Thüringen, Sachsen und zuletzt Brandenburg errang das Bündnis aus dem Stand zweistellige Stimmanteile. Damit ist sie für die gebeutelten Altparteien zu einem ernsthaften Konkurrenten oder mithin notwendigen Koalitionskandidaten geworden. In Hamburg würden die Favoriten SPD und CDU eine Koalition mit dem BSW nach eigener Aussage ablehnen. Aber wie realistisch ist es überhaupt, dass das BSW im März in Hamburg zur Wahl steht? Dem wollen wir in drei kurzen Fragen näher kommen.

Frau Nastić, wird das BSW zur Bürgerschaftswahl in Hamburg antreten?

In Hamburg ist es unser oberstes Ziel, im Herbst einen Landesverband zu gründen. Danach werden wir entscheiden, ob wir zur Bürgerschaftswahl im März 2025 antreten. Und natürlich besteht der Wunsch, bei der kommenden Bürgerschaftswahl mit guten Kandidaten und Kandidatinnen anzutreten, um neue politische Impulse in der Hamburgischen Bürgerschaft setzen zu können.

Wird es gar eine Kandidatur für das Bürgermeisteramt geben?

Unsere junge Partei gibt es erst seit über 8 Monaten; lassen Sie uns erst einmal unseren Landesverband gründen. Über alles andere sprechen wir dann, wenn es so weit ist.

Wie steht das Bündnis in Bezug zu möglichen Koalitionen mit der CDU?

Es kommt auf die Inhalte an, wenn wir spürbar für die Menschen etwas verbessern können und auch aus Hamburg Einfluss für eine friedlichere Politik ausüben können, sind wir offen für Gespräche.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.