Wedels neuer Bürgermeister Gernot Kaser vereidigt

Gernot Kaser legte heute den Amtseid ab, damit ist der letzte Schritt ins Bürgermeisteramt der Stadt Wedel getan. Der noch bis 30. April amtierende Bürgermeister Niels Schmidt überreichte seinem Nachfolger die Amts-Urkunde. Damit ist Kaser nun Oberhaupt der Stadt und „Beamter auf Zeit“. Am 1. Mai beginnt die Arbeit für den neuen Bürgermeister offiziell.

Gernot Kaser will ein Brückenbauer sein

Die ersten „offiziellen“ Worte des neuen Stadtoberhauptes waren optimistisch. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Rat und sehe sich als Brückenbauer zwischen Politik, Verwaltung und den Bürgern, die im Mittelpunkt seiner zukünftigen Arbeit stehen sollen. Die „neue“ Bürgernähe war eine Art Wahlversprechen Kasers. Bereits im Wahlkampf hatte er feste Gesprächstermine für Bürgerinnen und Bürger angeboten. Neben der Bürgernähe sind dem designierten Verwaltungschef ein besserer Haushalt und der Schulbau wichtig.

Kaser und die Industrie

Wedels neuer Bürgermeister ist Experte im Bereich Medizintechnik – eine Branche, die auch in Wedel ansässig ist. Vom Ingenieur Kaser wird in Richtung der Industrie am Standort viel erwartet. Unter anderem muss sich Kaser mit dem Vorankommen des Business-Parks auseinandersetzen. Dem produzierenden Gewerbe verdankt Wedel viel. Die Kommune ist eine der finanzstärksten im Bundesland. Trotz hoher Einnahmen an Gewerbesteuern schwächelt der Haushalt.

Stichwahl und neue Amtszeit

Aus der Stichwahl zur Bürgermeisterwahl der Stadt Wedel war Gernot Kaser (parteilos) als Sieger hervorgegangen. Der neue Bürgermeister erhielt insgesamt 55,87 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der bisherige Amtsinhaber Niels Schmidt (parteilos) erhielt 44,13 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen. Schmidts Amtszeit endet nach 18 Jahren am 30. April 2022.

