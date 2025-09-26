Trends

26. September 2025
Politik

Sebastian Kloth zum Bezirksamtsleiter gewählt

Dr. Sebastian Kloth (Grüne) wurde gestern Abend in nur einem Wahlgang mit der Mehrheit aller Abgeordnetenstimmen gewählt und wird damit dem Senat zur Ernennung vorgeschlagen. Er löst damit Dr. Stefanie von Berg (Grüne) ab, die als Staatsrätin in die Umweltbehörde gewechselt ist.

Dr. Sebastian Kloth übernimmt die Leitung des Bezirksamts Altona. /// Foto: GRÜNE Fraktion Altona

Kloth galt schon früh als Favorit, da er parteiübergreifende Zustimmung fand. Kurz vor der Wahl einigten sich die Fraktionen von Grünen, SPD und CDU auf gemeinsame Eckpunkte für eine politische Zusammenarbeit. In diesem Zuge signalisierten die Fraktionen von SPD und CDU  ihre Unterstützung für Kloth. Im gegenseitigen Einvernehmen zogen die Kandidaten von SPD und CDU ihre Bewerbungen daraufhin zurück.

Auch die FDP hatte bereits vor einigen Tagen angekündigt, den Kandidaten der GRÜNEN zu unterstützen. Entsprechend reibungslos verlief die Wahl in der gestrigen Sitzung der Bezirksversammlung: Kloth erhielt bereits im ersten Wahlgang die nötige Mehrheit.


Zu seiner Wahl sagt der designierte Bezirksamtsleiter Dr. Sebastian Kloth: „Zunächst möchte ich mich bei allen demokratischen Abgeordneten bedanken, die mir mit dieser Wahl ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Ich stehe für einen pragmatischen, lösungsorientierten Stil und glaube daran, dass Bezirksamt Altona gemeinsam mit den Fraktionen in eine moderne Zukunft führen zu können.

