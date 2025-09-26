Sebastian Kloth zum Bezirksamtsleiter gewählt

Dr. Sebastian Kloth (Grüne) wurde gestern Abend in nur einem Wahlgang mit der Mehrheit aller Abgeordnetenstimmen gewählt und wird damit dem Senat zur Ernennung vorgeschlagen. Er löst damit Dr. Stefanie von Berg (Grüne) ab, die als Staatsrätin in die Umweltbehörde gewechselt ist.

Dr. Sebastian Kloth übernimmt die Leitung des Bezirksamts Altona. /// Foto: GRÜNE Fraktion Altona