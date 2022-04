Tschentscher und Klitschko schließen „Pakt für Solidarität und Zukunft“

Der Krieg in der Ukraine hat zu einer humanitären Katastrophe geführt. Daher bedeutet der Packt zur Solidarität im Moment vorallem Hilfe für Kyiv (Kiew) durch Hamburg. Der Pakt und die humanitäre Hilfe sollen mit Unterstützung der Handelskammer Hamburg sowie in Kooperation mit der Initiative #WeAreAllUkrainians und dem Verein Hanseatic Help umgesetzt werden. In der zweiten Phase der Partnerschaft wollen die Bürgermeister beider Städte die wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen stärken. Das soll dem Wiederaufbau Kyivs dienen.

Dr. Vitali Klitschko, der Bürgermeister der Stadt Kyiv hierzu: „Ich bin der Stadt Hamburg dankbar, die für mich persönlich sehr viel bedeutet. Wir brauchen dringend diese Unterstützung. Da die Ukrainerinnen und Ukrainer heute für ihr Land, ihren freien Willen, ihren Frieden und ganz Europa kämpfen!“

Ein Zeichen für Solidarität

Der Pakt sei ein Zeichen gegen den Angriffskrieg Russlands und für die Solidarität mit der Ukraine, meint Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Kyiv komme eine besondere Bedeutung im Widerstand gegen die russische Aggression und „im Kampf für Frieden und Freiheit in Europa“ zu, ergänzt Tschentscher. In den vergangenen Wochen wurde am deutschen Umgang mit dem Krieg oftmals kritisiert, dass er Hilfen verzögere. Hamburg will unbürokratischer Hilfe leisten, als der Bund. Bürgermeister Peter Tschnetscher appeliert hierbei auch an die Hamburger Unternehmen: „Mit den guten direkten Kontakten zu Bürgermeister Vitali Klitschko können wir von Hamburg aus zielgerichtet helfen und flexibel auf die jeweils dringendsten Hilfsbedarfe eingehen. Ich appelliere an die Hamburger Unternehmen und alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, den Menschen in der Ukraine in dieser schweren Krise zur Seite zu stehen und den Pakt für Solidarität und Zukunft zu unterstützen.“

Vitali Klitschko hatte bereits als aktiver Boxer einen intensiven Draht zu. Hamburg, da sein Boxstall Universum Box-Promotion seinen Sitz hier hat. Klitschko hat außerdem einen Unternehmen in Hamburg. Der Aufruf an die Hamburger Wirtschaft wird auch von Prof. Norbert Aust, Präses der Handelskammer Hamburg, unterstützt: Wir wünschen den Tag herbei, an dem wir nicht mehr über akute humanitäre Hilfe sprechen müssen, sondern Projekte für den Wiederaufbau anstoßen, Handelsbeziehungen ausbauen, Chancen und gemeinsame Initiativen für eine erfolgreiche Zukunft von Kyiv und Hamburg ergreifen können. Bis dahin brauchen die Menschen angesichts der Kriegsleiden und der großen Zerstörung unsere Unterstützung mehr denn je. Ich rufe alle Hamburger Unternehmen auf: Helfen Sie mit Spenden und Aktionen, füllen Sie den Pakt für Solidarität und Zukunft mit Leben!“

„Ich hoffe inständig, dass auch andere deutsche Städte dem Beispiel Hamburgs folgen.“

Das Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg begrüßt die Initiative. Hierzu sagt Dr. Iryna Tybinka, Generalkonsulin der Ukraine: „Es ist von großer Bedeutung, dass die unter den gegenwärtigen Bedingungen begonnene Kooperation nicht nur auf die Umsetzung der heute auf der Tagesordnung stehenden Aufgaben und der Lösung aktueller Kriegsprobleme abzielt, sondern auch darauf, den Wiederaufbau Kyivs, den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen und eine positive Entwicklung beider Städte auch nach dem Krieg voranzutreiben. Ich hoffe inständig, dass auch andere deutsche Städte dem Beispiel Hamburgs folgen, indem sie mit weiteren ukrainischen Städten Partnerschaften schließen.“

Ein Aufruf an Hamburg

Unternehmen in Hamburg werden gebeten, die Initiative #WeAreAllUkrainians von Dr. Wladimir Klitschko und Tatjana Kiel aktiv durch große Warenspenden zu unterstützen, wie beispielsweise Lebensmittel, Wasser, medizinische Artikel, Kerzen, Streichhölzer und mehr, als sortenreine Paletten, mit jeweils langem Mindesthaltbarkeitsdatum. Solche Spenden sollten abgesprochen und angekündigt werden. Kontaktmöglichkeiten werden auf der Internetseite www.weareallukrainians.de bereitgehalten.

Bürgerinnen und Bürger können Sachspenden an den Verein Hanseatic Help e. V. übergeben. In der Großen Elbstraße 264 können dienstags bis samstags jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr Woll- und Fleecedecken, Schlafsäcke, Wasserkocher und Thermobehälter abgegeben werden (Wasserkocher und Thermobehälter nur neuwertig). Informationen zum Spendenbedarf werden auf der Internetseite www.kyiv.hamburg.de laufend aktualisiert.