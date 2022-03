Stichwahl beendet: Wedels neuer Bürgermeister steht fest

Aus der Stichwahl zur Bürgermeisterwahl der Stadt Wedel ist Gernot Kaser (parteilos) als Sieger hervorgegangen. Kaser erhielt nach vorläufigem Endergebnis insgesamt 55,87 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der bisherige Amtsinhaber Niels Schmidt (parteilos) erhielt 44,13 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,45 Prozent und damit rund 5 Prozent niedriger als im ersten Wahlgang. Schmidts Amtszeit endet am 30. April 2022, nach 18 Jahren im Amt. Die neue Amtsperiode mit Gernot Kaser als Bürgermeister beginnt im nahtlosen Anschluss am 1. Mai 2022. Die formelle Bestätigung durch den Gemeindewahlausschuss erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, den 23. März 2022.

Deutlicher Sieger der Stichwahl

Nach dem ersten Wahlgang am 6. März lag Kaser mit 32,25 Prozent noch deutlich hinter dem Amtsinhaber Schmidt, der 39,43 Prozent der Stimmen erhielt. Um die Wahl zu entscheiden, reichte es jedoch nicht. Hierfür war eine Mehrheit von über 50 Prozent notwendig. Diese hat der neue Bürgermeister nun souverän erreicht.

Der neue Bürgermeister und seine Aufgaben

Der 59-Jährige Gernot Kaser lag bei der erneuten Wahl schnell vorn. Was nach dem ersten Ergebnis etwas überrascht. Womöglich lag es an der Wahlwerbung des Herausforderers. Kaser setzte hierbei auch auf Youtube-Clips. Er präsentierte sich durchweg respektabel. Er pflegte einen fairen Umgang mit Schmidt und hatte überdies, wie auch Schmidt, ein konkretes Programm, das sich an Realpolitik orientiert.