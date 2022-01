Wedel wählt

Am 30. April endet die aktuelle Amtszeit des Wedeler Bürgermeisters. Deshalb entscheiden die Wedeler Bürgerinnen und Bürger am 06. März 2022, wer das Amt zukünftig innehaben soll. Der bisherige Bürgermeister, Niels Schmidt, tritt erneut an. Bislang stehen zwei Herausforderer fest: Gernot Kaser und Christian Stolle. Sie sind, wie Schmidt, parteilos. Kaser und Stolle sind beide mit eigenem Unternehmen in Wedel selbständig: Gernot Kaser studierte Medizintechnik. Der Diplom-Ingenieur bringt Führungskräfte und Unternehmen zusammen. Christian Stolle ist Indurstriekletterer und ausgebildeter Installationstechniker. Beide wollen mehr politische Teilhabe für die Bürgerinnen und Bürger Wedels. Über die weitere Agenda der Herausforderer ist noch nicht viel bekannt.

Noch bis zum 10. Januar 2022 können Wahlvorschläge eingereicht werden. Einzelkandidaten benötigen die Unterstützung von mindestens 155 wahlberechtigen Bürgerinnen und Bürgern. Der Einwohnerservice der Stadt Wedel prüft die Wahlberechtigung der jeweiligen Unterstützerinnen und Unterstützer und bescheinigt es auf den Unterstützungsformularen. Diese müssen mit dem Wahlvorschlag spätestens bis zum 10. Januar 2022 eingereicht werden. Jede Bürgerin und jeder Bürger darf mit seiner Unterschrift nur jeweils eine kandidierende Person unterstützen.

Wahlbeginn in Wedel

Der Gemeindewahlausschuss prüft zunächst am 14. Januar, welche Wahlvorschläge die formalen Voraussetzungen für eine Kandidatur erfüllen. So entsteht an diesem Tag die endgültige Kandidierendenliste. Bereits am 24. Januar werden dann die Wahlbenachrichtigungen versendet. Ab Erhalt der Wahlunterlagen kann auch die Briefwahl beantragen werden. Am 6. März wird in den Wahllokalen gewählt. Die Amtszeit für Wedels nächsten Bürgermeister beginnt am 1. Mai.

