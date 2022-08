EM in München: Sophies Tagebuch, Tag 2

EM in München: Sonntag, 14. August

Der erste Wettkampftag, den ich ganz mitkriege! Aber wohin zuerst? Erstmal zum Klettern, das ist mitten in der City. Bestens besucht, klasse Kulisse, spektakulärer Sport – direkt am Königsplatz bouldern die Frauen und für die Männer geht’s im Leadklettern die kaum nach vorne geneigte Kletterwand hoch. Ich glaub’, die haben noch nie was von Schwerkraft gehört! Im Anschluss steht die erste offizielle Pressekonferenz an – hab ich mir spektakulärer vorgestellt, aber trotzdem ist es spannend.

Weiter geht’s in die Olympiahalle. Bei den Frauen stehen die Entscheidungen im Turnen an. Nur, wo komm ich rein? Volunteers werden weggeschickt, zu voll. Ich versuche zu erklären, dass ich kein Volunteer bin, aber die Ordner scheinen gestresst. Eine andere junge Frau versucht scheinbar das gleiche und wir machen uns gemeinsam auf die Suche nach dem Eingang zur Pressetribüne. Gefühlt laufen wir dreimal um die Halle rum und maximal kompliziert, aber wir schaffen es noch rechtzeitig. Wahnsinn: Zweimal Gold für Deutschland, eine emotionale Verabschiedung für Kim Bui und alles bei toller Stimmung. Großes Lob ans Publikum. Und so aus der Nähe sieht Turnen auch nochmal viel eleganter aus. Einfach schön.

Zum Abschluss noch aufs Konzert – leider voll, also ab nach Hause. Dachte ich, aber auf einer der kleineren Bühnen ist auch noch Musik und so stehe ich schließlich vor dem Problem: Wo in München kriege ich an einem Sonntag um 23 Uhr noch etwas zu Essen her, was kein Döner ist?

Updates, Fotos und Videos zur EM gibt es auch täglich auf Instagram.