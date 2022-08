EM in München: Sophies Tagebuch, Tag 3

EM in München: Montag, 15. August

Heute bin ich mal ein früher Vogel! Noch ist das Olympiazentrum fast menschenleer. Nur fast, im Stadion ist schon ordentlich Action. Denn nicht nur ich fiebre dem Auftakt der Leichtathletinnen und Leichtathleten entgegen. Wieder darf ich an der Schlange vorbei und hab die beste Sicht inklusive Live-Monitor. Ich fühle mich ein bisschen wichtig und glücklich!

Die Zehnkämpfer liefern ab, ebenso die Sprinterinnen und Kugelstoßerinnen. Da schlägt mein Leichtathletik-Herz direkt höher. Die Sprinter mussten noch nicht ran. Aber morgen sind gleich zwei Hamburger am Start. Zeit für ein kleines Interview!

In der Mittagspause wird ein bisschen weiter das Gelände erkundet – die Rutsche ist uns dann aber doch zu voll, schade. Also wieder zum Klettern – diesmal geht es um Geschwindigkeit. Und die laufen die Kletterwand hoch, als wäre sie flach. Wahnsinn! Kurz nachhause. Es waren 23 Grad und Wolken angesagt, 30 Grad und Sonne sind dann doch zu viel, mit Jeans und ohne Sonnencreme. Gerade noch pünktlich (ich muss ja nicht anstehen, hehe) sitze ich dann beim Beachvolleyball und das ist eine einzige Party. Die Deutschen gewinnen sicher, das Publikum und Maskottchen Freidi ist richtig in Stimmung. Jeder Block, jedes Ass, jeder Seitenwechsel wird mit eigenem Lied gefeiert.

Wieder purzeln Bestleistungen

Zu gerne würde ich noch die nächsten Duelle schauen, aber dann gewinnt doch die Leichtathletik. Und das lohnt sich wieder sowas von. Die Zehnkämpfe machen einfach richtig Spaß, wieder purzeln Bestleistungen und man muss sich einfach mitfreuen.

Kurz kriege ich Angst, es sieht dezent nach Gewitter aus. Weder ’ne Jacke noch ein Schirm, um den Laptop trocken zu halten hab ich mit. Aber es bleibt trocken. Ich sitze fast als letzte im Stadion – auch leer ist es hier schon schick. Aber jetzt auf nach Hause – da erwartet mich schließlich nicht nur die Katze, sondern jetzt auch eine Mitbewohnerin und ein Hund.

Updates, Fotos und Videos zur EM gibt es auch täglich auf Instagram.