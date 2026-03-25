Science Slam: Duell der Wissenschaftler im XFEL

Premiere für ein populäres Wissenschaftsformat: Am Donnerstag, 26. März 2026, findet um 18 Uhr im Lighthouse des European XFEL in Schenefeld erstmals ein Science Slam statt. Sechs Forschende aus Norddeutschland treten mit unterhaltsamen Kurzvorträgen gegeneinander an und versuchen, das Publikum für ihr Fachgebiet zu begeistern.

Das Prinzip des Science Slams ist einfach: Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat zehn Minuten Zeit, um ein wissenschaftliches Thema möglichst verständlich und spannend zu präsentieren. Am Ende entscheidet das Publikum, wer den überzeugendsten Vortrag gehalten hat. Als Preis winkt die Trophäe des Abends – der Lighthouse-Laserpointer.

Von Robotik bis Teilchenphysik

Die Themen des Abends reichen quer durch die Naturwissenschaften. Vorgestellt werden unter anderem Ansätze zur Roboterprogrammierung, Einblicke in die Welt der Teilchenphysik rund um das Higgs-Teilchen sowie Forschungsfragen zur marinen Umwelt und zu den Auswirkungen von Sprengstoffen im Meer.

Mit dabei sind Forschende aus verschiedenen Institutionen der Region, darunter die Fachhochschule Wedel, die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, die Universität Bremen sowie das DESY.

Durch den Abend führen Alina Warncke und Sven Kamin vom Lighthouse-Team des European XFEL.

Wissenschaft zum Mitmachen

Der Science Slam richtet sich ausdrücklich auch an Menschen ohne wissenschaftliche Vorkenntnisse, ab 14 Jahren. Die Vorträge sind erfahrungsgemäß humorvoll, anschaulich und leicht verständlich.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.