Blankeneser Seglerinnen für die Olympischen Spiele qualifiziert

Die Sensation ist perfekt. Marla Bergmann (23) und Hanna Wille (22) vom Mühlenberger Segel-Club haben das begehrte „Ticket to Marseille“ ersegelt und werden im August bei den Olympischen Sommerspielen in der Skiffjolle 49erFX an den Start gehen. Für den Hamburger Verein von der Elbe sind es die ersten Olympionikinnen aus den eigenen Reihen.

Hanna Wille und Marla Bergmann (v.l.) segeln bereits seit 15 Jahren. Für das harte Training konnten sich die MSC-Seglerinnen nun belohnen: Sie nehmen an den Olympischen Spielen in diesem August teil. // Foto: Carsten Porthun/ MSC