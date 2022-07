Ein kleines Fußball-Sommermärchen

Gelungene Ferien für die Fußball-Abteilung des Rissener SV. Die Mädchenmannschaft der C-Jugend erhielt beim internationalen Turnier in Spanien den Sportlichkeits-Preis und der vV Cup auf eigener Anlage war ebenfalls ein großer Erfolg.

Große Fußball-Namen in Spanien

Die erste Mannschaft der C-Jugend-Kickerinnen (Jahrgang 2006 bis 2010) flog für vier Tage nach San Sebastian. Dort fand der Tximist-Cup statt, ein internationales Mädchen-Fußball-Turnier. Die Kulisse war schonmal beeindruckend. Denn die Mädels spielten auf dem Trainingsgelände von Real Sociedad, auf dem sonst die Profis trainieren.

Auch die Gegnerinnen hatten es in sich. Unter anderem waren die Teams von Atletico Madrid, Juventus Turin und Real Madrid dabei. In ihrer Gruppe trafen die Rissenerinnen auf Atletico Madrid, Espanyol Barcelona und Deportivo Alaves. Alles Mannschaften, die bereits in ihrer Altersklasse in der Primera Division, Spaniens erster Liga, spielen.

Dementsprechend hoch war das fußballerische Niveau. Die Rissenerinnen sind zwar zweifache Staffelmeisterinnen in Hamburg, mussten die Überlegenheit der Spanierinnen aber neidlos anerkennen. Aber: Dabei sein ist alles! Und gegen Deportivo Alaves schossen die Hamburgerinnen immerhin ein Tor. Das wurde ausgiebig bejubelt.

Preis für Sportlichkeit

Lange Gesichter aufgrund der Ergebnisse gab es nicht. Die Rissenerinnen sind stolz, an dem Turnier teilgenommen zu haben. Und außerdem standen noch ganz andere Sachen im Fokus. Traditionsbewusst wurden die Vereinswimpel getauscht – die haben jetzt einen Ehrenplatz im Vereinsheim des RSV.

Die Mädchen tauschten Trikots und Schuhe mit den anderen Spielerinnen, feierten und vergaßen die verschiedenen Nationalitäten, Sprachbarrieren und Vereinszugehörigkeiten. Und dann gab es auch noch einen großen Pokal: Der Sportlichkeits-Preis ging an die Mädels vom Rissener SV.

Noch mehr Fußball beim vV Cup

Nach der Corona-Pause ging es auch auf der heimischen Anlage wieder rund. Bei strahlendem Sonnenschein fand der vV Cup für alle Fußballerinnen und Fußballer der Jahrgänge 2008 bis 2015 statt.